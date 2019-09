Yalova'da elektrik faturası krizi çözülemedi

Yalova Atık Su Arıtma Tesisleri Ve Kanalizasyon Yapma Ve İşletme Birliği Yönetimi (YASKİ) ile Uludağ Elektrik arasında yaşanan elektrik krizi hala çözülemedi.

20 Eylül 2019 tarihinde yaşanan olayda YASKİ’nin ödenmemiş 1 milyon 650 bin TL'lik faturası sebebiyle enerji krizi yaşanmıştı. UEDAŞ Yalova halkı ve kamu sağlığını göz önünde bulundurup, herhangi bir fatura ödemesi yapılmamasına rağmen enerji kesim işlemini iptal etmişti.

Her ne kadar enerji kesim işlemi ertelense de; edinilen bilgiye göre geçen sürede YASKİ’nin 30 Eylül’e kadar taahhüt ettiği ödeme planını gerçekleştirmediği ortaya çıktı. Ayrıca UEDAŞ'ın alacak bakiyesinin her geçen ay mevcut elektrik borcunun üzerine yeni faturalar eklenmesi sebebiyle artıyor.

Ödeme günü geçen faturalar için enerji kesintisinin her an gerçekleşebileceği gerçeğini karşısında ise YASKİ yönetiminin hızlıca çözüm üretmesi bekleniyor. YASKİ ise birliğe üye belediyelerin ödeme yapmaması sebebiyle sıkıntı yaşıyor

