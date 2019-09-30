Yalova'da elektrik faturası krizi çözülemedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yalova'da elektrik faturası krizi çözülemedi

İHA

Yalova Atık Su Arıtma Tesisleri Ve Kanalizasyon Yapma Ve İşletme Birliği Yönetimi (YASKİ) ile Uludağ Elektrik arasında yaşanan elektrik krizi hala çözülemedi.

Yalova'da elektrik faturası krizi çözülemedi

Yalova Atık Su Arıtma Tesisleri Ve Kanalizasyon Yapma Ve İşletme Birliği Yönetimi (YASKİ) ile Uludağ Elektrik arasında yaşanan elektrik krizi hala çözülemedi.
20 Eylül 2019 tarihinde yaşanan olayda YASKİ’nin ödenmemiş 1 milyon 650 bin TL'lik faturası sebebiyle enerji krizi yaşanmıştı. UEDAŞ Yalova halkı ve kamu sağlığını göz önünde bulundurup, herhangi bir fatura ödemesi yapılmamasına rağmen enerji kesim işlemini iptal etmişti.
Her ne kadar enerji kesim işlemi ertelense de; edinilen bilgiye göre geçen sürede YASKİ’nin 30 Eylül’e kadar taahhüt ettiği ödeme planını gerçekleştirmediği ortaya çıktı. Ayrıca UEDAŞ'ın alacak bakiyesinin her geçen ay mevcut elektrik borcunun üzerine yeni faturalar eklenmesi sebebiyle artıyor.
Ödeme günü geçen faturalar için enerji kesintisinin her an gerçekleşebileceği gerçeğini karşısında ise YASKİ yönetiminin hızlıca çözüm üretmesi bekleniyor. YASKİ ise birliğe üye belediyelerin ödeme yapmaması sebebiyle sıkıntı yaşıyor

YALOVA

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:28
  • GÜNEŞ 06:52
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 16:16
  • AKŞAM 18:54
  • YATSI 20:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

10 ülkeden 206 bisikletçi Yalova'da yarıştı
YEREL HABERLER 10 ülkeden 206 bisikletçi Yalova'da yarıştı
Tatbikat gerçeğini aratmadı
YEREL HABERLER Tatbikat gerçeğini aratmadı
10 ülkeden 206 bisikletçi Yalova’da buluştu Uluslararası Yalova MTB Cup gerçekleştirildi Yalova Olimpiyatlara puan verdi MTB Cup’ta ipi Slovakya ve Japonya göğüsledi
YEREL HABERLER 10 ülkeden 206 bisikletçi Yalova’da ...
Yalova’da bisiklet hırsızlığı Yalova polisi bisiklet hırsızlarına göz açtırmadı
YEREL HABERLER Yalova’da bisiklet hırsızlığı Yalova polisi bisiklet ...
Yalova açığında 3.3'lük deprem
YEREL HABERLER Yalova açığında 3.3'lük deprem
Yalova 3.6 ile sallandı
YEREL HABERLER Yalova 3.6 ile sallandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X