Kaçak içki imalathanesine operasyon

Yalova Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan operasyonla Yalova’da kaçak içki imalathanesine dönüştürülen bir villaya düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek üzere şişelenmiş çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Yalova ve kaçak içki imalatı yapıldığı operasyonu üzerine harekete geçen Yalova Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri belirlenen şahısları uzun süreli takibe aldılar. Gerekli delillerin ele geçirilmesi üzerine düğmeye basan ekipler Yalova merkezdeki bir villaya operasyon düzenledi. Operasyonda villanın kaçak içki imalathanesine dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Evde yapılan aramada 89 şişe sahte içki, bidonlar içerisinde şişelenmeyi bekleyen sahte içki ve bu içkilerin ambalaj ve şişeleri ele geçirildi. Polis olayla ilgili olarak çok sayıda sabıkası olduğu tespit edilen Ş.A ile çeşitli suçlardan aranan R.D ve 2 şüpheli şahsı daha gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

YALOVA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:29

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