Halk eğitim eski müdürü tarlasında çıkan yangında öldü

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'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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- YALOVA Halk Eğitim Merkezi eski müdürü Mustafa Güner (69), tarlasındaki otları yakarken alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Yalova Kemerköprü Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Kentte bir dönem halk eğitim merkezinde müdürlük yapan Mustafa Güner, tarlasındaki çalı ve otları temizlemek için ateş yaktı. Rüzgarın da etkisiyle Güner'in çevresini alevler sardı. Kaçmaya çalıştığı sırada ayağı demir tellere dolanan Güner, yaşamını yitirdi. Güner'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

YALOVA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:53

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