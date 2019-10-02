Yalova’da silah kaçakçılarına operasyon

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri yasadışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, Çınarcık ilçesinde yasa dışı yollarla silah ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Yapılan uzun süreli takip neticesinde gerekli delillere ulaşan polis, ardından Çınarcık’ta ki 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 42 adet çeşitli çap ve markada dolu fişek ve 7 adet büyük boyutlu kesici ve delici alet ele geçirildi. Olayla ilgili A.S, B.D, S.D ve M.K isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar tahkikatın tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilecek.

YALOVA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:29

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