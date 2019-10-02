YALOVA da silah ka\u00e7ak\u00e7\u0131lar\u0131na y\u00f6nelik d\u00fczenlenen operasyonda 4 \u015f\u00fcpheli g\u00f6zalt\u0131na al\u0131n\u0131rken, operasyonda ele ge\u00e7irilen baston g\u00f6r\u00fcn\u00fcml\u00fc k\u0131l\u0131\u00e7, polisi \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.\u00a0\u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131k ve Organize Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eubesi ekipleri, yasad\u0131\u015f\u0131 silah ticareti yapt\u0131\u011f\u0131 tespit edilen \u015f\u00fcphelilere y\u00f6nelik \u00c7\u0131narc\u0131k il\u00e7esinde 4 ayr\u0131 adrese e\u015f zamanl\u0131 operasyon ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Operasyonda 1\u00a0tabanca, 2\u00a0av t\u00fcfe\u011fi, 42 \u00e7e\u015fitli \u00e7ap ve markada dolu fi\u015fek ile 7 b\u00fcy\u00fck boyutlu kesici ve delici alet ele ge\u00e7irildi. Ele ge\u00e7irilen kesici aletlerden, baston g\u00f6r\u00fcn\u00fcml\u00fc k\u0131l\u0131\u00e7 ise dikkat \u00e7ekti. Operasyonda A.S., B.D., S.D. ve M.K.\u00a0 g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. 4 \u015f\u00fcpheli ifadeleri al\u0131nmak \u00fczere emniyete getirildi.