Fırındaki sadaka kutusunu çaldı Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yalova’da hırsız, bir fırında çalışanı oyalayarak sadaka kutusunu çalıp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Caddesi üzerindeki Fatih Ekmek Fırını’na gece geç saatlerde gelen bir şahıs, fırın çalışanından sandviç ekmeği istedi. Çalışanın siparişi getirmek üzere bir an kasanın başından ayrılmasını fırsat bilen şahıs, tezgahın üzerindeki sadaka kutusunu çalıp koşarak iş yerinden çıktı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Yalova polisi, sadaka kutusunu çalarak kaçan şahsın güvenlik kamerası görüntülerinden eşkâlini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı.

Fırın çalışanı Yakup Karagöz, “Ekmek, yumurta, su ya da başka bir şey çalsaydı hiç umursamazdık. Ekmek istese onu da istediği kadar verirdik. Ama yetim, fakir ve fukara için toplanan sadakaları çalmasını affetmeyeceğiz” dedi.

YALOVA 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:33

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