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Defender severler Yalova’da buluştu Ülkenin her yerinden akın akın Yalova’ya geldiler

İHA

Yalova Havacılık ve Spor Kulübü ve Defender Lowers grubunun bu yıl 1.'sini düzenlediği "Büyük Buluşma", çeşitli illerden yüzlerce defender severi Yalova'da buluşturdu. Dört çeker araçları ile Paşakent'te bir araya gelen defender severler, yağmur ve çamura aldırış etmeden anın tadını çıkardılar.

Yalova Havacılık ve Spor Kulübü ve Defender Lowers grubunun bu yıl 1.'sini düzenlediği “Büyük Buluşma”, çeşitli illerden yüzlerce defender severi Yalova’da buluşturdu. Dört çeker araçları ile Paşakent’te bir araya gelen defender severler, yağmur ve çamura aldırış etmeden anın tadını çıkardılar.
Türkiye’de bu yıl ilk kez düzenlenen Land Rower Defender Severler Büyük Buluşması, Yalova’nın Paşakent mevkiinde düzenlendi. Kendilerine “Defender Lowers” adını veren ve ülkenin her noktasından çok sayıda üyeye sahip grup, internet üzerinden organize olarak Yalova’ya akın etti. Yalova Havacılık ve Spor Kulübü ve Defender Lowers grubu tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, kendilerine ayrılan araziye araçlarını getiren defender severler ilginç görüntüler oluşturdu. Çok sayıda dev araç ve yüzlerce katılımcı ile bir anda festival alanına dönüşen alan, yağmur ve çamura aldırış etmeden anın tadını çıkaranlara ev sahipliği yaptı.
Bundan sonra da etkinliğin devam edeceğini vurgulayan Defender Lowers kurucularından Murat Durmaz, “Biz kısaca Defender Lowers olarak adlandırılan bir grubuz. Biz bu arabaların fanıyız. Bizi Türkiye’nin dört bir yanından bir araya getiren bu araba. Sosyal medya üzerinden organize olduk ve ilk buluşmayı Yalova’da düzenledik. Her sene de devam edecek. Çok sayıda katılımcı bu davete iştirak etti. Ortam çok güzel” dedi.
Organizatörlerden Dursun Ali Ayyıldız ise, “Uzun çabalarla bu organizasyonu gerçekleştirdik. Bu çamurlu ortamda bile bu kadar insanın buraya gelmesi tüm yorgunluğumuzu aldı” şeklinde konuştu.
Yalova’yı doğa sporlarının başkenti yapacaklarını belirten Yalova Havacılık ve Spor Kulübü Başkanı Nuri Baş, “Bu yıl ilki düzenlenen defender buluşmasını Yalova’da yapıyoruz. Türkiye’nin birçok bölgesinden defender severleri Yalova’da topladık. Yalova’yı doğa sporları merkezi ve başkenti yapmaya kararlıyız. Türkiye’deki defender severler bu çağrıya kulak verdi ve Yalova’da büyük bir buluşma yaptık” şeklinde konuştu.
Araçları ile Türkiye’nin her noktasından akın akın Yalova’ya gelen Defender Lowers üyeleri sohbet ettiler.

YALOVA

06 Ekim 2019 Pazar

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