Fırındaki sadaka kutusunu çaldı

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YALOVA'da, ekmek fırınına gelerek tezgahtaki sadaka kutusunu çalan kişi, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, Fatih Caddesi üzerinde bulunan ekmek fırınında dün gece meydana geldi. Fırına gelen kimliği belirsiz kişi, fırın çalışanına sandviç ekmeği satın almak istediğini söyledi. Çalışanın, siparişi getirmek üzere kasanın başından ayrılmasını fırsat bilen şüpheli, tezgahın üzerinde duran sadaka kutusunu çalarak hızlıca iş yerinden kaçtı. Ekmeği alarak tezgaha dönen iş yeri çalışanı, durumu farkederek polise haber verdi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.

Hırsızlık anı, fırında bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



YALOVA 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:33

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