Sapık fotoğrafçı stüdyoya gizli kamera koyup çalışanları ve müşterileri kaydetti Soyunan müşterileri ve çalışanlarını gizlice kameraya aldı

Yalova'da bir fotoğraf stüdyosu sahibi, kadın çalışanları ve müşterilerini iş yerine yerleştirdiği gizli kamerayla soyunurlarken videoya çekti. Görüntüleri arşivleyen sapık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Fatih Caddesi'nde faaliyet gösteren fotoğraf stüdyosunun sahibi İ.K.'nin çalışanları ile bazı müşterilerinin giyinip soyundukları alana "Gopro" adlı aksiyon kamerasını gizlice yerleştirerek görüntülerini çektiğinin ihbar edilmesi üzerine çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri zanlı İ.K.'yi dün gece yarısı evine düzenledikleri operasyonda yakaladı. Ekipler iş yerinde de yaptığı aramada dijital materyallere el koyarak inceleme yaptı. İnceleme kapsamında şuana kadar 6 kadının görüntülerinin gizlice çekildiği tespit edildi. Zanlının emniyetteki ilk sorgusunda görüntüleri gizlice çektiğini itiraf ettiği öğrenildi. İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, polis aracına bindirildiği esnada gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.

Fotoğraf stüdyosu çalışanı Cem Ö., olayın meydana geldiği iş yeri önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrenci oldukları için zanlıya ait stüdyoda ekstra çekimler için çalıştıklarını söyledi. Bir başka arkadaşının düğün görüntülerine bakarken sevgilisinin görüntülerini gördüğünü belirten Cem Ö., "Bunu görünce hemen ekran görüntüsünü alıp bize söylüyor. Polise gidip görüntüleri gösterdik. Gece 00.30'da yatağından, evinden aldılar. Adam suçunu itiraf etti. Adamın yaptığı düpedüz kansızlık. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. 1617 yaşındaki kızların görüntülerini de çekmiş. Bizim buradaki esnafın bildiği güvendiği bir insan. Böyle bir şey beklemiyorduk, ama bunu yapmış. Bizim elimizde şu anda 4 tane görüntü var. Siber suçlar da ilgileniyor. 4'ten fazla görüntüler olduğunu söylüyorlar. Herkesin bunu söylemesini, şikayet etmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.



Zanlının en ağır cezayı almasını istediklerini ifade eden Cem Ö. şöyle devam etti:

"2 parçalı bir dükkan. Arkada vesikalık çekimi yapılıyor. Normalde biz işe gideceğimiz zaman üstümüze firmanın tişörtünü giyiyoruz, çoğu iş yerinde olduğu gibi. Önce kızlar giriyor içeriye, üstlerini çıkarıyorlar. Sonra da biz giriyoruz, çıkıyoruz. Aklımızın ucundan geçmez oraya kamera kuracağı. Kızlar geleceği zaman kamerasını açıyor. Başlatıyor, yüzü de gözüküyor kamerada. Kızlar çıktığı zaman geliyor kapatıyor kamerayı. Bunu birgün öylesine değil, defalarca yapmış adam. Sistematik olarak kızların görüntülerini çekmiş. Bu adam evli, bir kız çocuğu var. Bu bir sapıklık, bunun anlatılacak bir yanı yok."

Gizli çekilen görüntüleri çalışırken fark eden Şafak B.Y. ise, İ.K.'nin çekim için iş yerinden ayrılmasının ardından çalışırken görüntü ve fotoğrafları bulduğunu söyleyerek, "Beni dükkana bıraktığı an ben de kendi fotoğraflarımı düzenlemek için bilgisayara baktım. O ara kendi fotoğraflarımı bulamadığım için başka klasörlere bakarken o videolara denk geldim. O videoları çok saklamış. Klasör klasör içine kaydetmiş. Ben bu videoları gördüğüm anda çok şaşırdım. Başımdan kaynar su döküldü sanki" dedi.

Mağdur kızlardan A.T. de yaklaşık 3 aydır arkadaşlarıyla söz konusu fotoğraf stüdyosunda çalıştığını kaydederek, "Şans eseri arkadaşımız fotoğraflarını bulmak isterken bu görüntülere rastlıyor. Bu tarz görüntüler özel hayatın gizliliği. Ben 17 yaşındayım böyle bir şeye maruz kalıyorum. Kesinlikle bir suç, sapıklık, ne derseniz deyin. Ben buraya iş için geliyorum. Ona güveniyorum, ailem beni emanet ediyor. Ben arkada üstümü değiştirirken, bu şekilde benim hayatıma karışması hoş değil ve suç" diye konuştu.

