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Yalova'ya 10 ayda 201 milyon TL'lik yatırım yapıldı

İHA

Yalova Valisi Muammer Erol, 2019 yılının 3. dönem sonu itibariyle Yalova'ya 200 milyon 970 bin liralık yatırım gerçekleştirildiğini söyledi.

Yalova'ya 10 ayda 201 milyon TL'lik yatırım yapıldı

Yalova Valisi Muammer Erol, 2019 yılının 3. dönem sonu itibariyle Yalova'ya 200 milyon 970 bin liralık yatırım gerçekleştirildiğini söyledi.
Yalova İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı 4. olağan toplantısını İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda kamu kurum ve kuruluş müdürleri, kaymakamlar ile ilçe ve belde belediye başkanları hazır bulundu. Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında yapılan toplantıda 2019 yılının 3. dönem sonu itibariyle yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Vali Erol, İlimizde 2019 yılı 3. Dönem sonu itibariyle; 22 adet Kamu ve özel yatırımcı kuruluşun faaliyet gösterdiği 8 ana sektörde 99 adet biten, 117 adet devam eden, 8 adet başlanmamış ve 12 adet ihale aşamasında olmak üzere toplam 236 adet proje bulunduğu ve bu yatırımların toplam proje bedelinin 2 milyon 416 bin 103 TL olduğunu söyledi. Vali Erol mevcut projeler için 2019 yılından önceki yıllarda yapılan harcamanın ise 1 milyon 391 bin 161 TL olduğunun altını çizdi.
Erol, 2019 yılı projeleriyle ilgili yapılan harcamalar hakkında şunları kaydetti:
"2019 yılında projelere toplam olarak 331 bin 92.000 TL ödenek ayrıldığı görülmektedir. 2019 yılında 3. dönem sonuna kadar yapılan harcama ise 200 milyon 970 bin TL olup, yıl dahilinde yapılan harcamanın yıl ödeneğine göre yüzde 61 oranında projelere yapılan toplam harcamanın proje bedeline göre ise yüzde 66 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır."
Daha sonra toplantıya katılan kurumların yetkileri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

YALOVA

09 Ekim 2019 Çarşamba

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