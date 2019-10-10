Yalova açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yalova açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Marmara Denizi’nde Yalova açıklarında saat 19.52'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’da da hissedildi.

YALOVA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:39

YATSI 19:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.