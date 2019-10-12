Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karamollaoğlu: 'Onlar bizim stratejik müttefiklerimiz' der ve yola çıkarsanız, böyle yarı yolda ...

DHA

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bazı Avrupa ülkelerinin aldığı Türkiye´ye karşı silah satışı ambargosu kararı ile ilgili, "Siz, yarın size pusu kurabilecek olan, adeta sizin kuyunuzu kazmak isteyen ülkelerle, 'onlar bizim stratejik müttefiklerimiz' der ve yola çıkarsanız, böyle yarı yolda bırakırlar. Maalesef bu bize bir ders olmalı" dedi.

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bazı Avrupa ülkelerinin aldığı Türkiye´ye karşı silah satışı ambargosu kararı ile ilgili, "Siz, yarın size pusu kurabilecek olan, adeta sizin kuyunuzu kazmak isteyen ülkelerle, 'onlar bizim stratejik müttefiklerimiz' der ve yola çıkarsanız, böyle yarı yolda bırakırlar. Maalesef bu bize bir ders olmalı" dedi.
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Yalova'da, Tavşanlı Belde Belediye Başkanı Saadet Partili Mücahit Kaçar'ı ziyaret etti. Burada Belediye Başkanı Mücahit Kaçar ve meclis üyeleri ile partililerce karşılanan Karamollaoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
'TEK DUAMIZ KISA SÜREDE HAKİMİYETİN SAĞLANMASI VE BARIŞIN TESİSİ'
Barış Pınarı Harekatı hakkında konuşan Karamollaoğlu, "Biz tabi ki Silahlı Kuvvetlerimizle kısa zamanda başarılar elde edip çatışmaların sonuçlanmasını arzu ederiz. Tabi çatışmaların ne zaman biteceği belli olmaz. Ona da bir tarih vermek mümkün değil. Tek duamız bu işin uzamandan, kısa zamanda neticelenmesi, kısa zamanda orada hakimiyetin sağlanması ve barışın tesisi. İnşallah Silahlı Kuvvetlerimiz de bunu yapacak güce ve imkana sahiptir. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.
'MAALESEF BU BİZE DERS OLMALI'
Avrupa ülkelerinin aldığı kararlarla ilgili yöneltilen soruya ise Karamollaoğlu, şu şekilde cevap verdi:
"O noktada maalesef içimiz rahat değil, şundan dolayı; bugüne kadar biz bu bölgedeki tüm problemlerin bu bölgedeki ülkeler tarafından çözülmesi gerektiğini vurguladık. Ne Amerika'nın ne Rusya'nın burada çözüme katkı sağlayabilecekleri kanaatinde değiliz. Hele Amerika'nın kesinlikle. Çünkü Amerika ve İsrail aynı istikamette politika üreten ülkeler. İşte bunun da ne kadar önemli olduğunu Avrupa'nın gösterdiği, Avrupa ülkelerinin gösterdiği tavırla daha açık görüyoruz şimdi. Bunu böyle olabileceğini dikkate alarak baştan beri hükümetlerin politika belirlemeleri gerekir. O zaman belki bu kavgaya bile ihtiyaç doğmazdı. Ama siz yarın size pusu kurabilecek olan, adeta sizin kuyunuzu kazmak isteyen ülkelerle, 'onlar bizim stratejik müttefiklerimiz' der ve yola çıkarsanız böyle yarı yolda bırakırlar. Maalesef bu bize bir ders olmalı. Ders de alıyor muyuz almıyor muyuz pek belli değil maalesef. Bugün bile Ortadoğu'da barış tesis edilmek isteniyorsa bu bölgedeki ülkeler bir araya gelmek mecburiyetinde. Onun için hükümetlerin gayret göstermesi icap eder. Bu laf olarak söylenir, tatbikata konmazsa bunun bir ehemmiyeti kalmaz ki. Bundan dolayı maalesef üzüntü duyuyoruz. Özellikle Amerika'nın çifte standardı herhalde bu harekat vesilesiyle ortaya net olarak çıktı. Çok net gözüküyor. Allah yardımcımız olsun ve dua ediyoruz her zaman olduğu gibi Allah akıl fikir versin hepimize."
SP Lideri Karamollaoğlu, Tavşanlı ziyaretinin ardından karayoluyla İstanbul'a hareket etti.

YALOVA

12 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 07:03
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 16:03
  • AKŞAM 18:36
  • YATSI 19:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Binali Yıldırım: Operasyonla birlikte, oradaki Araplar ve Kürtler huzur bulacak
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: Operasyonla birlikte, oradaki ...
Binali Yıldırım: "Amerika'yı defalarca uyardık" Binali Yıldırım, Yalova’da Barış Pınarı Harekâtı'nı değerlendirdi “Amacımız oradaki terör devletini ortadan kaldırmak” Yıldırım'a fahri doktora takdim edildi
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: "Amerika'yı defalarca ...
Yalova 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı (3)
YEREL HABERLER Yalova 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı (3)
Yalova 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı (2)
YEREL HABERLER Yalova 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı (2)
Yalova’da meydana gelen deprem korkuttu Yalovalılar kendilerini sokağa attı
YEREL HABERLER Yalova’da meydana gelen deprem korkuttu Yalovalılar ...
Yalova 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı
YEREL HABERLER Yalova 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı
Yalova açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Yalova açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
AFAD: "Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 19.52'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."
YEREL HABERLER AFAD: "Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X