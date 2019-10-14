Yalova’da stadyumda 1077 öğrenci hep birlikte kitap okudu

Yalova'da 1077 öğrenci, stadyumda protokol mensupları ile birlikte kitap okudu.

“Yalova 7’den 77’ye kitap okuyor” faaliyeti Atatürk Stadyumunda gerçekleştirildi. Çeşitli okullardan gelen öğrencilerden oluşan grup çimlerin üzerine oturarak kendilerine dağıtılan kitapları 15 dakika boyunca okudu. Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ve il protokolünün iştirakiyle gerçekleştirilen etkinlik hakkında bilgi veren Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, “2023 vizyonumuzun en önemli bileşenlerinden birisi okumak, okuduğunu anlamak ve geleceği tasarlamak. Biz de bu vizyon doğrultusunda ilimizde 7’den 77’ye birlikte kitap okuyoruz projesini başlattık. Bugün açılışını valimiz, milletvekilimiz ve 1077 öğrencimizle birlikte yapıyoruz. Arzumuz, çocuklarımızın kelime dağarcıklarını arttırmak, güzel Türkçemizi güzel konuşmalarını sağlamak. Okumanın yanısıra okuduğunu anladıklarına yönelik de yarışmalar düzenleyeceğiz. Her kademede 5’er kitap belirledik. Bu kitaplar mart ayına kadar okunacak. Ardından ilk, orta ve lisede okudukları kitaplarla ilgili yarışmalar düzenlenecek. Akademik başarı noktasında bizim çocuklarımızın okuduğunu anlayan, problem çözen fertler olarak yetiştirme hedefimiz var. Bunun da en önemli bileşeni kitap okumaktır” dedi.

Atatürk stadyumunu dolduran öğrencilerin yanına oturan Vali Muammer Erol, AK Milletvekili Meliha Akyol ve protokol mensupları da ellerine aldıkları kitapları öğrencilerle birlikte okudu. Bir grup öğrenci ise ellerinde Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçikleri destekleyen yazılar tuttu. 15 dakika boyunca süren bu faaliyet yıl boyunca çeşitli mekanlarda devam edecek.

YALOVA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:41

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