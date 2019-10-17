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Kalp krizi sonrası hayatını kaybeden emniyet müdürü son yolculuğuna uğurlandı Onlarca araçlık kortej ...

İHA

Dün Sakarya'da kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yuman Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Polis Başmüfettişi görevinde bulunan Rıza Tatlısumak, memleketi Yalova'da düzenlenen resmi tören sonrasında kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizi sonrası hayatını kaybeden emniyet müdürü son yolculuğuna uğurlandı Onlarca araçlık kortej Tatlısumak’ı Yalova’ya getirdi

Dün Sakarya’da kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yuman Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Polis Başmüfettişi görevinde bulunan Rıza Tatlısumak, memleketi Yalova’da düzenlenen resmi tören sonrasında kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Polis Başmüfettişi görevinde bulunan Rıza Tatlısumak denetleme amacıyla Sakarya'da görev yapıyordu. Tatlısumak dün kaldığı polis evindeki odasında geçirdiği kalp krizi sonrasında hayata gözlerini yummuştu. 1. Sınıf Emniyet Müdürü olan Tatlısumak’ın naaşı onlarca araçtan oluşan tören korteji ile Yalova’ya getirildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen törene Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şengün, Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanı Suat Çelik, il protokolü, polisin ailesi, Yalova’da ve ilçelerde görev yapan polislerle çok sayıda vatandaş katıldı.
Burada bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, “35 yıllık dostum, kardeşimin cenaze merasimi için buradayız. Rıza tam manası ile bir adamdı. İyi bir insanda olan tüm vasıfları üzerinde toplamış, vatanı, milleti ve bayrağı için her şeyi göze almış tam bir polisti. Tüm polis teşkilatımıza örnekti. Benim de örnek aldığım bir insandı. Kendisini çok zamansız kaybettik. Öncelikle ailesi ve tüm polis teşkilatımızın başı sağ olsun” dedi.
Ardından söz alan Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanı Suat Çelik ise, “Bugün ailesi, sevenleri ve teşkilatımız olarak dün kaybettiğimiz kardeşimizi son yolculuğuna uğurluyoruz. Biliyoruz ki her nefis ölümü tadacaktır. Rıza kardeşimiz çok iyi bir insandı. Biz de buradan kardeşimizin iyiliğine hüsnü şehadet ediyor ve ailesi, sevenleri ve teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Mekanın cennet olsun diyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından merhum polisin ruhu için Kur'anı Kerim okundu. Ardından alınan helallikle görev arkadaşlarının omuzlarına alınan Tatlısumak’ın naaşı Yalova Merkez Camisi’nde öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Rıza Tatlısumak Yalova Şehir Mezarlığında dualarla toprağa verildi.

YALOVA

17 Ekim 2019 Perşembe

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