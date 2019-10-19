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Hasadı başlamayan kivinin, yüzde 80´i dalında satıldı

DHA

TÜRKİYE'de kivinin ana üretim merkezlerindeni olan Yalova´da, hasat başlamadan kivilerin yüzde 80´i dalında satıldı.  

TÜRKİYE'de kivinin ana üretim merkezlerindeni olan Yalova´da, hasat başlamadan kivilerin yüzde 80´i dalında satıldı.  
Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı, çiftçiden çıkış fiyatının kilogram başına 4,20-4,50 TL olan kivilerin yüzde 80´inin hasat başlamadan tüccarlar tarafından dalında satıldığını söyledi. Bu yıl rekoltenin 35 bin ton olmasını beklediklerini kaydeden Tunalı, "Ürünümüz şu anda hasada gelmek üzere. Muhtemelen ayın 25´i civarında kivide hasat başlayacak. Yalova´da bu yıl beklediğimiz rekolte 35 bin ton, Türkiye genelinde ise 60 bin ton rekolte bekliyoruz. Yalova, Türkiye´nin yüzde 55-60´ını tek başına üretiyor. Tüketim daha fazla. Zaman zaman İran´dan alıyoruz. Tüketim 100 bin ton civarında. Yalova´da üretici sayımız yaklaşık 750 civarında'' dedi 
Kivinin üreticiden çıkış fiyatının da kilogram başına 4,20 TL ile 4,50 TL arasında olduğunu söyleyen Tunalı, "Ürünün kalitesine göre farklı fiyatlarda satıldı. Çok kaliteli ise kilogramı 4,5 TL´ye satıldı. Şu anda çiftçi bu işten memnun. Ürünlerin yüzde 80´i satılmış durumda. Bir de satmayıp depoya koymak isteyenler var. Hasat olmadan tüccara satıldı ve kontratları yapıldı. Avanslarını aldı çiftçiler. Bu ürün az olduğu için 1-2 ay önceden satışları yapılıyor. Üreticilerimiz de hasatta toplayıp ürünleri teslim edecek" diye konuştu.
BİR KİVİ DÖRT PORTAKALA EŞ DEĞER
Kivinin C vitamini bakımından da oldukça zengin olduğunu söyleyen Tunalı, "Türk halkı kiviyi benimsedi ama tanımayanlar var. Bizim birlik olarak amacımız kiviyi tanıtmak. Elma kategorisinde veya şeftali kategorisinde bir meyve değil. Dünyada da böyle. Dünyadaki kivi miktarı 2,5 milyon ton. Türkiye´deki elma miktarından az dünyada kivi. Dolayısıyla değerli bir meyve. Bir tane kivi dört portakala eşit C vitamini olarak. Çok kıymetli bir meyve. Belki muz ile kıyaslanabilir. O kategoride bir meyve. Çok nadir bir meyve ve ancak 40´ıncı paralelde yetişiyor. Mesela Rusya´da yetişmiyor" dedi.
'KİVİYİ LAYIK OLDUĞU YERE TAŞIYACAĞIZ'
Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay da Türkiye´nin en büyük kivi üreticisi olduklarını söyleyerek, kivinin tanıtımı için çalışma yürüttüklerini belirtti. Festivale hazırlıkların son sürat devam ettiğini söyleyen Canbay, "Bu yıl 7´incisini gerçekleştireceğiz ve kısmet olursa bu yıl en büyüğünü yapacağız. Kivi bizim beldemiz için çok önemli. Türkiye´ye ilk kiviyi getiren bölge Subaşı. Biz şuna inanıyoruz, kivi aslında Türkiye´de bulunduğu yerden daha iyi durumlara gelmesi gereken bir meyve. Sağlık açısından da çocuklarımızın tüketmesi gereken bir meyve. Biz kivimizin Türkiye´ye tanıtılmasını, Subaşı kivisini dışarıya da açmak istiyoruz. Bunun için hem Subaşı Belediyesi hem de Kivi Üreticileri Birliği olarak ortaklaşa projeler üretiyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Kısmet olursa projelerimizi en kısa sürede hayata geçireceğiz ve kiviyi layık olduğu yere taşıyacağız" şeklinde konuştu.
Öte yandan festivalde satılacak kivilerden elde edilecek gelir, Mehmetçik Vakfı´na gönderilecek.

YALOVA

19 Ekim 2019 Cumartesi

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