Yalova´da 7´inci Kivi Festivali düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yalova´da 7´inci Kivi Festivali düzenlendi

DHA

SABİHA Gökçen Havalimanı´nın sponsorluğunda Türkiye´nin en büyük kivi üretim merkezi olan Yalova´da Kivi Festivali düzenlendi. Bu yıl 7´incisi düzenlenen festivalin ardından, önümüzdeki günlerde, kivi hasadına başlanacak. Türkiye´de kivi üretiminin yüzde 60´ının yapıldığı Yalova´da, bu yıl rekoltenin 35 bin ton civarında olması bekleniyor.

SABİHA Gökçen Havalimanı´nın sponsorluğunda Türkiye´nin en büyük kivi üretim merkezi olan Yalova´da Kivi Festivali düzenlendi. Bu yıl 7´incisi düzenlenen festivalin ardından, önümüzdeki günlerde, kivi hasadına başlanacak. Türkiye´de kivi üretiminin yüzde 60´ının yapıldığı Yalova´da, bu yıl rekoltenin 35 bin ton civarında olması bekleniyor.
Subaşı Belediyesi ile Yalova Kivi Üreticileri Birliği´nin düzenlediği 7´inci Kivi Festivali, Yalova´nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı Belediyesi Mehmet Tunalı Sosyal Tesisleri´nde gerçekleştirildi. Festivale Yalova Valisi Muammer Erol, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay ve Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı ile protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı. Festivalin açılış konuşmasını Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı yaptı. Bu yıl 35 bin ton rekolte beklediklerini söyleyen Tunalı, "Altınova bölgemizde 6 bin 500 dönümlük alanda kivi üretimi gerçekleştiriliyor. Yalova geneline bakıldığında ise 8 bin dönümlük alanda kivi bahçeleri bulunuyor. 750 çiftçi kivi yetiştiriciliği yapıyor. Bu yıl 35 bin ton kivi rekoltesi bekliyoruz. Ülke genelinde ise 60 bin ton kivi rekoltesi bekliyoruz. Türkiye´de yıllık 100 bin ton kivi tüketiliyor. Geri kalan 40 bin tonluk açık ise İran´dan geliyor. Bölgemizde 25 bin tonluk depolama kapasitesine sahibiz" dedi.
KİVİ ÜRETİMİNE DESTEK VERİLİYOR
Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay ise Subaşı kivisinin tanıtımı için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Canbay, "Bugün burada güzel bir atmosferde festival coşkusunu paylaşıyoruz. 4 mevsimi yaşama şansımızın olduğu gölgemizde kivi meyvesi ile bizi tanıştıran çiftçilerimizin nadide beldemize ve bölgemize kazandırdıkları katma değerin haklı gururu ile bu sene 7'nci Kivi Festivali´ni kutluyoruz. Bu sayede Yalova´da üretilen kivinin gerek yurt dışı ve gerekse yurt içinde tanıtılması adına bizde elimizden gelen tüm desteği vermiş oluyoruz" şeklinde konuştu.
YÜZDE 60´I YALOVA´DAN
Yalova Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da festivalde bir konuşma yaptı. Parıldar, "2018 yılında ülkemiz kivi üretimi 30 bin dekar alanda 62 bin ton, Yalova kivi üretimi ise 5 bin 800 dekar alanda 25 bin ton olarak gerçekleşmiş ve ülkemiz üretiminin yüzde 40´ını karşılamıştır. 2019 yılında üretimin 30 bin tonu aşmasını bekliyoruz. Ayrıca Yalova´daki kivi üreticileri Yalova´daki arazi değerlerinin artması nedeniyle Çanakkale, Bursa Orhangazi, Balıkesir Gönen, illerinde kivi bahçeleri kurmaya başladılar. Bu nedenle Yalova kivi üreticileri marifetiyle Türkiye´de kivi üretiminin yaklaşık yüzde 60´ının burada yapıldığını ifade etmek gerekir" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından festivale destek verenlere teşekkür plaketleri dağıtıldı. Halk oyunları gösterilerinin de yer aldığı birçok etkinliğin yer aldığı festivalde en iyi kivi üreticileri de ödüllendirildi. Stantları gezen protokol mensupları, üreticilerle de fikir alışverişinde bulundu.

YALOVA

19 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:47
  • GÜNEŞ 07:11
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:55
  • AKŞAM 18:26
  • YATSI 19:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

7. Subaşı Kivi Festivali yapıldı Yalova’da 35 bin ton Kivi Rekoltesi bekleniyor
YEREL HABERLER 7. Subaşı Kivi Festivali yapıldı Yalova’da 35 bin ton ...
Hasadı başlamayan kivinin, yüzde 80´i dalında satıldı
YEREL HABERLER Hasadı başlamayan kivinin, yüzde 80´i dalında satıldı
Kalp krizinden yaşamını yitiren polis başmüfettişi toprağa verildi
YEREL HABERLER Kalp krizinden yaşamını yitiren polis başmüfettişi ...
Kalp krizi sonrası hayatını kaybeden emniyet müdürü son yolculuğuna uğurlandı Onlarca araçlık kortej Tatlısumak’ı Yalova’ya getirdi
YEREL HABERLER Kalp krizi sonrası hayatını kaybeden emniyet müdürü ...
Yalovalı miniklerden milli takıma ve Mehmetçiğe asker selamlı destek
YEREL HABERLER Yalovalı miniklerden milli takıma ve Mehmetçiğe asker ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X