Topçular İskelesi davalık oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Topçular İskelesi davalık oldu

İHA

Tavşanlı Belediyesi, 2012 yıllında Taşköprü beldesi sınırları içine alınan Topçular İskelesi'nin de bulunduğu bazı ada ve parsellerin tekrar belediye sınırlarına dahil edilmesi için mahkemeye başvurdu.

Topçular İskelesi davalık oldu

Tavşanlı Belediyesi, 2012 yıllında Taşköprü beldesi sınırları içine alınan Topçular İskelesi’nin de bulunduğu bazı ada ve parsellerin tekrar belediye sınırlarına dahil edilmesi için mahkemeye başvurdu.
Tavşanlı Belediyesi, bazı ada ve parsellerin yeniden belde sınırları içine alınması için Bursa 4. İdare Mahkemesine dava açtı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, İçişleri Bakanlığının 12 Kasım 2008 tarih ve 2008/10565 sayılı kararının Resmi Gazete'de yayımlandığını, buna göre krokilerde belirlenen alan Tavşanlı beldesi içerisinde kaldığı halde 27 Aralık 2012 tarihli 2012/893 sayılı kararname ve Resmi Gazete ile Taşköprü’ye geçtiğini kaydetti. Kaçar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na göre belirlenmiş sınırların değişmezliğinin kanun açısından esas olduğunu belirterek, “Mevcut sınırın değiştirilmesi ancak sınır noktaların belirginlik ve değişmezlik niteliklerini yitirmiş olması, idari birimlerin sosyal ekonomik idari ve coğrafi durumlarında eskiye oranla farklılıkların meydana gelmesi ve bu sonuçların sınır anlaşmazlığına yol açmış olduğunun bakanlıkça tespit edilmesi halinde mümkündür. Coğrafi açıdan da sınırları belirleyen dereler tepeler olduğu 2008’de belirtildiği gibi ve 5 yıl geçmeden tekrar değişmesi 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na göre belirlenmiş sınırların değişmezliği ilkesi uyarınca eskiden beri Tavşanlı sınırları içinde olan Topcular Feribot İskelesi'nde yeniden belediyemiz sınırları içine alınması için başlattığımız hukuki mücadele sonucunda haklılığımızın ortaya konularak eski ve doğal sınırlara dönülmesini amaçlıyoruz. Yürütmeyi durdurma talebi açtığımız dava sonucunda su kanalizasyon ve diğer belediye hizmetlerinin en yakın belediyeden sunularak vatandaşlarımızın mağdur olmamaları, yeniden Tavşanlı beldesi sınırları içine alınarak belediyemizce daha kaliteli hizmet sunmayı hedefliyoruz" dedi.

YALOVA

27 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:55
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:46
  • AKŞAM 18:14
  • YATSI 19:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayıp Kibatos Kalesi sular altında bulundu Yalova’da tarihe yön verecek buluş Selçuklu karşısında yenilen Haçlı ordularının sığındığı kale bulundu
YEREL HABERLER Kayıp Kibatos Kalesi sular altında bulundu Yalova’da ...
Balık fabrika gemisi, denize imam ve papazın dualarıyla indirildi
YEREL HABERLER Balık fabrika gemisi, denize imam ve papazın ...
Dünyanın en büyük balık fabrika gemisi denizle buluştu Türk tersanecilik sektörünün büyük başarısı
YEREL HABERLER Dünyanın en büyük balık fabrika gemisi denizle ...
Armutlu 2 sağlık tesisine kavuştu
YEREL HABERLER Armutlu 2 sağlık tesisine kavuştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X