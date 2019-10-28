Yalova’yı Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet Bayramı Yalova’da törenle kutlanıyor.

İlk tören 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlendi. Yalova Valisi Muammer Erol ve protokol mensupları Atatürk anıtına çelenk sunarken, şehrin meydan ve sokakları da Türk bayrakları ile donatıldı. Yarın kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı öncesindeki ilk tören 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Törene Yalova Valisi Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Belediye Başkanı Vefa Salman, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Özcan, protokol mensupları, asker, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Yalova Valisi Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Belediye Başkanı Vefa Salman Atatürk anıtına çelenk sundu. Yalova iskelesine yanaşan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı bir savaş gemisi ise gün boyunca vatandaşların ziyaretine açıldı.

YALOVA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:56

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