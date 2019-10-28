Termal'deki kaplıcalarda Cumhuriyet Bayramı yoğunluğu

YALOVA'nın şifalı suları ve kaplıcaları ile ünlü ilçesi Termal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinde, tatilcilerin akınına uğradı. Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Termal'de, Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle boş oda kalmadı.

Termal ilçesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Bayram tatili nedeniyle otel ve pansiyonlarda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Tatilciler ise şifalı sularla dolu havuz ve hamamlarda yüzüp tatilin tadını doyasıya çıkardı. 230 yatak kapasitesine sahip tesisleri, yerli turistlerin yanı sıra Rusya ve Ortadoğu'dan gelen çok sayıda yabancı turist de ziyaret etti. Tatilciler ayrıca göz, mide ve ayak suları ile hamamlarda da vakit geçirdi. Alanı gezen tatilciler, havanın güzel olması nedeniyle yürüyüş yapıp doğanın da tadını çıkarttı.

'GÜNÜBİRLİK TATİLCİLER DE FAZLA'

Termal´de tatil yoğunluğu işletmecilerin yüzünü güldürdü. Yalova Termal Tesisleri İşletme Müdürü Levent Karanlık, "Özellikle tatilini hafta sonu ile birleştiren tatilcilerimiz nedeniyle tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda. Tatilciler burayı çok seviyor. Hem yerli turizm açısından önemli, hem de Rusya'dan ve Orta Doğu'dan misafirlerimiz oluyor. Cumartesi ve Pazar günü tesislerimizdeki banyoları kullanan kişi sayısı 2 bin 165 oldu. Hafta sonu tesislerimize giren araç sayısı ise 511 oldu. Günübirlik girişlerimiz de oldukça fazla" dedi.

Tesisleri günübirlik kullanan kişi sayısının normalde 700800 kişi olduğunu da söyleyen Müdür Karanlık, tatil nedeniyle günlük tesislere giriş yapan sayısının oldukça fazla olduğunu da belirtti.



YALOVA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:56

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