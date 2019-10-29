Cumhuriyet coşkusu Yalova’da meydanlara sığmadı

Cumhuriyet'in 96’ncı Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla Yalova’da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Alanında düzenlenen törende gurur ve mutluluk yaşandı. Çok sayıda vatandaş Türk bayrakları ile akın ettikleri meydanda Cumhuriyetin kuruluşunu coşkuyla kutladılar.

Cumhuriyetin 96’ncı Kuruluş Yıldönümü kutlamaları Yalova Valisi Muammer Erol’un makamında tebrikleri kabulü ile başladı. Cumhuriyet Alanındaki kutlama töreninde Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz halkın, askerlerin ve törene katılan grupların bayramını kutladı. Ardından günün anlam ve önemine vurgu yapan bir konuşma gerçekleştiren Yalova Valisi Muammer Erol yaptı, "Bugün Büyük Komutan Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde başlattığı kurtuluş mücadelesindeki zaferleri taçlandıran Cumhuriyetimizin bayramını 96. Kez kutlamanın gururu ve coşkusunu yaşıyoruz. Büyük milletimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bu coşku ve gururu hep birlikte yaşadığımız ve yaşattığımız sürece hep beraber mutlu ve huzurlu olacağız. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları ile kanları ile bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, 15 Temmuz hain kalkışmasının, Fırat Kalkanı, Afrin ve Barış Pınarı Operasyonlarının kahraman şehit ve gazilerini de sonsuz bir rahmet, minnet ve şükran duyguları ile anıyoruz. 29 Ekim 1923 günü TBMM tarafından kabul edilen ve Anayasanın 1. Maddesinde yer alan, ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Türkiye Cumhuriyetinin yönetim şekli Cumhuriyettir’ ifadeleri ile ilan edilen Cumhuriyet Türk milletinin tabiatına ve geleneklerine en uygun, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan erdemli ve faziletli insanlar yetiştiren ve erdemli, faziletli insanlara yakışan bir yönetim şeklidir. Aynı zamanda halkın gelişimini, yükselişini sağlayan, onlardan esirlik ve dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yönetim şeklidir. Cumhuriyetin ilanı şanlı milletimizin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birisidir. Cumhuriyet milletimizin birlik ve bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden asla vaz geçmeyeceğinin ifadesidir. Cumhuriyet milletimizin çağdaş dünyada ki hak ettiği yeri alma kararlılığının göstergesidir. Cumhuriyet birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimizde imkansız denilenleri nasıl da kolayca başardığımızın kanıtıdır. Ne mutludur ki 96 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önümüze koyduğu muhasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefinde büyük mesafeler aldık. Cumhuriyetimizin kuruluş ideali olan hedeflere bugün her zamankinden daha yakınız. Artık hedefimiz ülkemizi çağdaş dünyanın da ilerisine taşımaktır” dedi.

Vali Erol’un ardından kürsüye gelen öğrenciler ise okudukları şiirlerle herkesin milli duygularını kabarttı.

Törende Saffet Çam Ortaokulu ekipleri de birer gösteri gerçekleştirdiler. Tören Askeri bando eşliğinde gerçekleştirilen geçit töreni ile sona erdi.

YALOVA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:57

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