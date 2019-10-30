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Yalova´da coşkulu cumhuriyet yürüyüşü

DHA

YALOVA Valiliği ve Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, binlerce kişinin katıldığı etkinlikle kutlandı.

YALOVA Valiliği ve Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, binlerce kişinin katıldığı etkinlikle kutlandı.
Yalova Valiliği ile Yalova Belediyesi´nin ortaklaşa düzenlediği Cumhuriyet Yürüyüşü´ne ilgi büyük oldu. Cumhuriyet Yürüyüşü için binlerce kişi başlangıç noktası olan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı´nda toplandı. Yürüyüşe katılanlara Türk bayrakları dağıtıldı. Ay-yıldız desenli tişört giyerek meydanda yürüyüş için toplananlara hitap eden Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalovalıların bayramını kutladı. Ardından elinde bayraklar ve meşaleler taşıyan binlerce Yalovalı, marşlar eşliğinde yürüdü.
HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİ GECEYİ AYDINLATTI
Yürüyüş, Cumhuriyet, Fatih, Spor, İstanbul, Cengiz Koçal caddeleri güzergâhında devam ederek başlangıç noktası olan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı´nda sona erdi. Yapılan yürüyüşe Yalova Valisi Muammer Erol ve Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman´ın yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, CHP´li Muharrem İnce, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Yalova Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar da katıldı. Yürüyüşün sonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı´nda bir de havai fişek gösterileri yapıldı.
CUMHURİYET PASTASI KESİLDİ
Öte yandan bir de Yalova Valiliği tarafından Cumhuriyet Bayramı nedeniylekabul töreni düzenlendi. Yalova Valisi Muammer Erol burada tebrikleri kabul etti. Kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve askeri erkânın katıldığı gecede bir de Cumhuriyet pastası kesildi. Pastayı ise Vali Erol ile birlikte şehit yakınları birlikte kesti.

YALOVA

30 Ekim 2019 Çarşamba

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