Armutlu Müteahhitler Derneği’nden örnek davranış "Her daire satışı için bir fidan dikilecek"

Yalova’da kısa süre önce faaliyete giren Armutlu Müteahhitler Derneği aktif çalışmalarına başladı. Kısa sürede büyük bir üye sayısına ulaşan dernek, üyeleriyle almış olduğu karar neticesinde her daire satışında bir fidan dikecek.



Yalova Armutlu’da kurulan Müteahhitler Derneği sosyal sorumluluk projesi kapsamında örnek bir çalışmaya imza attı. Dernek üyeleri almış olduğu karar doğrultusunda, bundan sonra her daire satışında doğayı koruma adına bir fidan dikecek.

Kaliteli ve mimariye uygun yapılar inşa ederek yaşanılabilir bir Armutlu için mücadele ettiklerini belirten Armutlu Müteahhitler Derneği Başkanı İbrahim Özkol, "Armutlu Yalova’nın çok güzel bir ilçesi. Termal kaynaklar yönünden zengin, temiz denizi ve doğayla iç içe olmasıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Doğayı korumak ve farkındalığı artırmak amacıyla başlattığımız sosyal sorumluluk projesi kapsamında her daire satışı sonrasında 1 fidan toprakla buluşacak” dedi.



"Müteahhitler doğa düşmanı değildir"

Genelde müteahhitlerin ağaç katliamı yapan doğa düşmanı gibi görüldüğünü belirten Özkol, "Müteahhitler doğa düşmanı değildir. Bizler yeşil alana önem veren örnek peyzajlı yapılar inşa ettik, edeceğiz. Yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımız ile almış olduğumuz karar neticesinde Armutlu ilçemizden daire alan ve satan müşterilerimize doğayı koruma, yeşil alanı artırma adına fidan dikimi yapacağız. İnanıyorum ki diktiğimiz her fidan, bir umut olacak" dedi.

