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Gri Sanat, sanata renk katacak

İHA

Yalova'da 10 yıldır çok sayıda oyun sahneleyen "Gri Sanat Tiyatrosu" açtığı, "Gri Sanat Akademi" ile geleceğin sanatçılarını da yetiştirecek.

Gri Sanat, sanata renk katacak

Yalova’da 10 yıldır çok sayıda oyun sahneleyen “Gri Sanat Tiyatrosu” açtığı, “Gri Sanat Akademi” ile geleceğin sanatçılarını da yetiştirecek.
Gri Sanat Tiyatrosu Yalova’da 10 yıldır sahnelediği oyunlarla şehrin sanat hayatına renk katıyor. Bir çok ünlü ismin de sahne aldığı Gri Sanat'ta önemli yazarların oyunları sahnelendi. Gri Sanat Tiyatrosu şimdi hem kendine altyapı hazırlamak, hem de tiyatroyu daha geniş kitlelere sevdirerek geleceğin tiyatrocularını yetiştirmek için önemli bir adım attı. Rüstempaşa Mahallesi'nde kapılarını aralayan Gri Sanat Akademi, sanatın her dalında eğitimler de verecek. Tiyatro yöneticileri Funda Yıldız ve Halime Uzunboy, “Alanında profesyonellerle akademiye gelen kursiyerlerimizi eğitiyoruz. Her yaş grubundan gelenler var. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Yalova’da bu anlamda büyük bir açık olduğunu gördük ve akademiyi hayata geçirme kararı aldık. Gördüğümüz ilgiden bunda ne denli haklı olduğumuzu görmekten de mutluluk duyduk” dediler.
Funda Yıldız ve Halime Uzunboy, “Kurulduğumuz günden beri sürdürdüğümüz ‘Rosto’ adlı oyunu bu yıl da sahneleyeceğiz. Rosto her sene yeniden yazılan skeçlerden oluşuyor. Öte yandan Sam Bobrick’in, ‘Baş Belası’ adlı oyununu da bu yıl sahneleyeceğiz. Bu oyunun prova çalışmaları da devam ediyor. Bu yıl oyunlarımızı turne ile başka illerde sergilemek gibi bir planımız da var. Ama turne kapsamında hangi iller yer alacak bunu ilerleyen zamanda netleştireceğiz ” diye konuştular.

YALOVA

04 Kasım 2019 Pazartesi

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