Gri Sanat, sanata renk katacak

Yalova’da 10 yıldır çok sayıda oyun sahneleyen “Gri Sanat Tiyatrosu” açtığı, “Gri Sanat Akademi” ile geleceğin sanatçılarını da yetiştirecek.

Gri Sanat Tiyatrosu Yalova’da 10 yıldır sahnelediği oyunlarla şehrin sanat hayatına renk katıyor. Bir çok ünlü ismin de sahne aldığı Gri Sanat'ta önemli yazarların oyunları sahnelendi. Gri Sanat Tiyatrosu şimdi hem kendine altyapı hazırlamak, hem de tiyatroyu daha geniş kitlelere sevdirerek geleceğin tiyatrocularını yetiştirmek için önemli bir adım attı. Rüstempaşa Mahallesi'nde kapılarını aralayan Gri Sanat Akademi, sanatın her dalında eğitimler de verecek. Tiyatro yöneticileri Funda Yıldız ve Halime Uzunboy, “Alanında profesyonellerle akademiye gelen kursiyerlerimizi eğitiyoruz. Her yaş grubundan gelenler var. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Yalova’da bu anlamda büyük bir açık olduğunu gördük ve akademiyi hayata geçirme kararı aldık. Gördüğümüz ilgiden bunda ne denli haklı olduğumuzu görmekten de mutluluk duyduk” dediler.

Funda Yıldız ve Halime Uzunboy, “Kurulduğumuz günden beri sürdürdüğümüz ‘Rosto’ adlı oyunu bu yıl da sahneleyeceğiz. Rosto her sene yeniden yazılan skeçlerden oluşuyor. Öte yandan Sam Bobrick’in, ‘Baş Belası’ adlı oyununu da bu yıl sahneleyeceğiz. Bu oyunun prova çalışmaları da devam ediyor. Bu yıl oyunlarımızı turne ile başka illerde sergilemek gibi bir planımız da var. Ama turne kapsamında hangi iller yer alacak bunu ilerleyen zamanda netleştireceğiz ” diye konuştular.

YALOVA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:04

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.