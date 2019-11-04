Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı

YALOVA´da 2 bin 500 kişiye satılması gereken hisseli tapunun 40 bine yakın kişiye satıldığı ortaya çıktı. Mağdurlardan bir kısmı ödemesini yaptıkları halde geri alamadıkları senetler, bir kısmı da satışın iptaline rağmen istenilen aidatlar nedeniyle gelen icralarla şok oldu. Geçen ocak ayında da devre mülk satın alma vaadiyle dolandırıldıklarını iddia eden 30 mağdur, 8 şirket ve 11 şüpheli hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Yalova´nın Termal ilçesindeki 180 milyon dolarlık termal devre mülk tesisi, geçen temmuz ayında sanatçı Bülent Ersoy´un verdiği konser ve protokolün katıldığı törenle açıldı. Ancak iddiaya göre, 2 bin 500 kişiye satılması gereken hisseli tapu, farklı kentlerden yaklaşık 40 bin kişiye satıldı. Ortaya çıkan binlerce mağdur da savcılıklara koşup, şikayetçi oldu.

Senet verenler de satış iptaline rağmen aidat istenilen mağdurlar da gelen icralar ile büyük şok yaşadı.

Sosyal medya üzerinden bir araya gelen mağdurlar, tanıtım amacıyla götürüldükleri tesiste, imza attıkları 'memnuniyet anketi'nin aleyhlerinde kullanıldığını iddia ettiler. Termal dolandırıcılığın çoğunluğunun ise boğaz turu ve AVM´lerde açılan stantlar ile `bedava tatil kazandınız´ telefonlarıyla gerçekleştirildiği belirlendi.

ÇİFTLİKBANK´IN DEVRE MÜLK VERSİYONU

Mağdurlar, yaşadıkları durumun Çiftlikbank´ın devre mülk versiyonu olduğunu iddia ederek, kendilerini dolandıran şirketin şimdi de Karadeniz Bölgesi için faaliyet yürüttüğünü söylediler.

Mağduriyetlerinin telafisi için yetkililerin bir an önce duruma el atması gerektiğini ifade ettiler.

İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Yalova'daki projede binlerce kişinin dolandırıldığını öne süren avukat Engin İsmail Köse, insanların, 'Bedava tatil kazandınız´ denilerek otele götürüldüğünü, saatlerce yüksek sesli müzik altında konuşularak ikna edilmeye çalışıldığını, ikna edildiğinde de zil çalınan, anons edilen ve herkesin alkışladığı bir ortam yaratıldığını anlattı. Ödeme yapılan şirketin herhangi bir mal varlığının bulunmadığını bildirdi.

OCAK AYINDA ŞİKAYETÇİ OLMUŞLARDI

YALOVA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:04

YATSI 19:25

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