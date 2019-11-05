Yalova’da 91 kilogram afyon sakızı yakalandı

Yalova’nın Tavşanlı beldesinde bulunan RoRo limanında gümrükler muhafaza ekipleri tarafından bir tırın içerisine gizlenmiş şekilde 91 kilogram ağırlığında afyon sakızı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yalova’nın Tavşanlı beldesinde bulunan RoRo limanında bir tır kontrolden geçirildi. Gümrükler muhafaza ekiplerinin şüphelenmesi üzerine xray cihazından geçirilerek taranan tırda gizli bölmelere saklanmış 91 kilogram ağırlığında afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü gözaltına alınırken afyon sakızına da el kondu. Yakalanan bu uyuşturucunun son yıllarda Yalova’da ele geçirilen en büyük oran olduğu öğrenildi.

YALOVA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:04

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