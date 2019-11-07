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Altınova “Geleceğe nefes” oluyor

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde ortaklaşa düzenlediği 'Geleceğe nefes ol' kampanyası kapsamında Altınova'da 450 fidan toprakla buluşacak.

Altınova “Geleceğe nefes” oluyor

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün Türkiye genelinde ortaklaşa düzenlediği ‘Geleceğe nefes ol’ kampanyası kapsamında Altınova’da 450 fidan toprakla buluşacak.
Daha yeşil bir Türkiye hedefi ile başlatılan kampanya çerçevesinde 11 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 11.11’de fidan bağışçıları ve sahipleri tarafından 450 fidan Hersek sahiline dikilecek. Fidan dikim işlemi 81 ilde 2023 noktada aynı anda gerçekleştirilecek. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce, Altınova Kaymakamlığı ve Altınova Belediye Başkanlığı iş birliğiyle 450 adet fidan dikimi protokolü imza altına alındı. Fidan dikimine Altınova protokolü, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş iştirak edecek.

YALOVA

07 Kasım 2019 Perşembe

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