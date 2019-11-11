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Yalova’da 31 bin 350 ağaç dikildi

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında saatler 11:11'i gösterdiğinde Yalova merkez ve ilçelerde toplam 31 bin 350 ağaç toprakla buluştu.

Yalova’da 31 bin 350 ağaç dikildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında saatler 11:11’i gösterdiğinde Yalova merkez ve ilçelerde toplam 31 bin 350 ağaç toprakla buluştu.
"Geleceğe Nefes" projesi dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı ağaç dikimi yapıldı. Yalova’daki programa ise Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde yer alan Hava Meydan Komutanlığı ev sahipliği yaptı. Buradaki programa Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Milletvekili Meliha Akyol, siyasi partilerin başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program öncesinde söz alan Yalova Hava Meydan Komutanı Pilot Albay Zeki Koltukoğlu, “Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı Hava Meydan Komutanlığı bünyesinde düzenlenen fidan dikim bayramımıza hoş geldiniz. Yaklaşık 1.5 ay önce Orman Bölge Müdürlüğü’nden bize geldiklerinde burada çok fazla ağaç bulunduğundan bu teklife çok da sıcak bakmadık. Ancak Türkün geçmişinden gelen ağaç sevgisinden dolayı ve bize bırakılan bu mirası devam ettirmek uğruna bu fidan dikim törenini yapmaya karar verdik. Bu program için de çok büyük bir heyecanla hazırlandık. Türk kültüründe ağaç dikimin çok büyük bir önemi vardır. Bunu gençlerimize de aktarmamız lazım. Sevgili peygamberimiz de bir hadisi şerifinde, ‘Kıyamet kopuyor olsa ve birinizin elinde bir fide bulunsa, kıyamet kopmadan onu dikebilirse bunu hemen yapsın!’ der. Bizim kültürümüzde de ağaç çok özeldir. Kurduğumuz imparatorlukları da ağaçlarla isimlendirmişiz. Mesela Osmanlı İmparatorluğu bir çınardır. Ve bu çınar 3 kıtada milyonlarca insanı gölgesinde barındırmış. O nedenle bugün burada gerçekleştirilen bu ağaç dikim bayramı çok büyük bir önem taşıyor” dedi.
Yalova Orman İşletme Müdürü Rıfat Kalelioğlu ise, “Türkiye’yi Guinnes Rekorlar Kitabına taşıyacak olan bu ağaçlandırma seferberliği ile 11 Kasım 2019 tarihi saat 11:11’de Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin koordinesinde 2023 noktada 3 saat içerisinde 11 fidanın toprakla buluşması sağlanıyor. Yalova’da da 9 noktada bin 600 katılımcı ile 31 bin 350 fidanı toprakla buluşturuyoruz” diye konuştu.
Ardından geçilen fidan dikim töreninde ilk fidanı toprağa Yalova Valisi Muammer Erol dikti. İl protokolü de verilen fidanları toprakla buluşturarak can sularını elleriyle verdiler.

YALOVA

11 Kasım 2019 Pazartesi

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