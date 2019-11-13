Kumarhaneye dönüştürülen kahvehaneye baskın

Kanlı düğün planlıymış! Her iki taraf da düğüne çağırılınca...

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Yalova’da kumarhaneye dönüştürülen bir kahvehaneye operasyon düzenledi. Operasyonda 6 adet kumar makinesi ele geçirildi.

Yalova’da bir kahvehanede kumar oynatıldığı istihbaratını alan Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Süleymanbey Mahallesi’ndeki belirtilen 1 kahvehane ile 2 ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda kahvehane içerisinde 6 adet elektronik kumar makinesi, bu makinelerde kullanılan kuponlar, 419 TL para ve 5 adet 9 mm çapında mermi ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan kahvehane ve ikamet sahibi E.B. ve Ş.B.’nin sorgusu devam ediyor.

YALOVA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:12

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