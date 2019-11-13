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İMES OSB’de hedef 2023 10 bin kişi istihdam edilecek

İHA

Yaklaşık 5 milyon metrekarelik alanda 300 sanayi kuruluşunun faaliyet göstereceği Yalova İMES OSB'de hedef 2023 yılında fabrikaların açılışını yapmak. YalovaİMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, "Hedefimiz 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılında yaklaşık 150 fabrikası açılmış, 10 binin üzerinde istihdamıyla Cumhuriyetimizin kuruluşunu selamlamak" dedi.

İMES OSB’de hedef 2023 10 bin kişi istihdam edilecek

Yaklaşık 5 milyon metrekarelik alanda 300 sanayi kuruluşunun faaliyet göstereceği Yalova İMES OSB’de hedef 2023 yılında fabrikaların açılışını yapmak. YalovaİMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, “Hedefimiz 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılında yaklaşık 150 fabrikası açılmış, 10 binin üzerinde istihdamıyla Cumhuriyetimizin kuruluşunu selamlamak” dedi.
Makine imalatı, otomotiv ve beyaz eşya yan sanayi, elektrik, elektronik eşya savunma araç ve gereçleri gibi yüksek katma değere sahip ürünler üretilmesi planlanan Yalova İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırım hazırlıkları son hızla devam ediyor. Bu kapsamda iş makineleri de sahada harıl harıl çalışıyor. Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ni (İMES OSB) ziyaret eden Yalova Valisi Muammer Erol, OSB’de devam eden çalışmaları yakından inceledi. Yalova İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Kadri Akar, İMES OSB Bölge Müdürü Musa Turan ve Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Keleş tarafından karşılanan Vali Erol, gelinen son aşama ile ilgili bilgilendirildi. Sahada da incelemelerde bulunan Vali Erol, hayata geçecek olan Organize Sanayi Bölgesi ile istihdam oranının da artacağını vurguladı. Vali Erol, hazırlanan plan dahilinde çalışmaların devam etmesinden büyük memnuniyet duyduğunu da dile getirdi.
Yeni nesil OSB olacak
Yalova’da 5 milyon metrekare alan üzerine inşa edilecek “akıllı OSB”de 300 sanayi kuruluşunun faaliyet göstereceğini söyleyen Yalova İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, 1 Eylül itibariyle saha çalışmalarına başladıklarını da dile getirdi. Yenilikçi, milli, yerli ve yeşil üretimi kendilerine misyon edindiklerini söyleyen Özdemir, “Yılbaşı itibariyle bir iş programı hazırlandı. Yüzde 100 sadakatle bu iş programına bağlı olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. 1 Eylül itibariyle saha çalışmaları başladı. Altyapı inşaatlarına önümüzdeki yıl başlıyoruz. Yine oradaki iş programına sadık kalacağız. Yeşil OSB unvanının alınabilmesi için çalışma yürütüyoruz. Yeşil OSB ile ilgili de dünya bankasının belirlediği kriterleri hayata geçireceğiz. Güneş enerjisi projesi de bunun bir yatırımı. Yağmur suyu göleti ve tam arıtma projeleri de bu Yeşil OSB’nin bir parçası” dedi.
Hedef Cumhuriyetin 100. yılında fabrikaları açmak
Sahada çalışmaların devam ettiğini önümüzdeki yıl ise altyapı yatırımlarının başlayacağını söyleyen Özdemir, “2021 Nisan ayından itibaren burada fabrika inşaatlarının toplu temel atmalarını yapıp 20222023 yılında da toplu açılışları yapmak istiyoruz. Hedefimiz 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılında yaklaşık 150 fabrikası 10 binin üzerinde istihdamıyla Cumhuriyetimizin kuruluşunu selamlamak. Bütün enerjimizi bu heyecanla yönlendirmiş bulunuyoruz. Şu an 1 Eylül itibariyle altyapı çalışmalarımız başladı. Hafriyat çalışmaları ve zemin iyileştirme çalışmalarını yapıyoruz” şeklinde konuştu.
Yabancıların ilgisi giderek artıyor
Yabancı yatırımcıların da OSB’ye ilgi gösterdiğini ve bu konuda yoğun görüşmeler yaptıklarını söyleyen Özdemir, “Yabancılardan ilgi var. Alman ve Belçikalı yatırımcılarımızın ilgisi var. Özellikle son dönemde Çinli teknoloji üreten dev yatırımcılarımızın ilgisiyle karşı karşıyayız. Görüşme trafiğimiz devam ediyor. Dünya devi firmalar olmak üzere birçok firmayı aramıza katacağız. Şu an 186 üyemiz var. Bunun 96 tanesi 1. etap alanında yatırım yapma taahhüdünde bulundu” dedi.
15 bin kişiye iş kapısı
Toplam 15 bin istihdam öngördüklerini de belirten Özdemir, “15 bin istihdam öngörüyoruz ama bu gerçekten güvende kaldığımız bir rakam. Bu rakamlar 20 binleri de bulabilir. Kaba bir doğru orantıyla bile 15 bini yakalıyoruz. İlk etapta bu rakamların yarısı gerçekleşecek” diye konuştu.
OSB’de binaların ise Anadolu mimarisiyle yapılacağını vurgulayan Özdemir, “OSB’mizi estetik ve hikayesi olan mimari dokusu olsun diye ‘Bir zamanlar Anadolu’ adında tip proje olarak yapacağız. Bittiğinde sanayinin soğuk yüzüyle değil, insanlar son derece estetik, fotoğraf kulüplerinin durak noktası haline gelmiş bir organize sanayi bölgesiyle karşılaşacak. Türkiye’nin 7 bölgesinde de mimari örnekler olacak. Bu proje de Türkiye’de bir ilk olacak” şeklinde konuştu.

YALOVA

13 Kasım 2019 Çarşamba

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