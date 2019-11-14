Yalovalı çiftçilere 182 bin fide ve fidan dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yalovalı çiftçilere 182 bin fide ve fidan dağıtıldı

İHA

Yalova Tarım ve Orman Müdürlüğü "Yalova İlinde Meyvecilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere törenle 182 bin adet çilek fidesi ile aronya ve kivi fidanı dağıttı.

Yalovalı çiftçilere 182 bin fide ve fidan dağıtıldı

Yalova Tarım ve Orman Müdürlüğü “Yalova İlinde Meyvecilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Projesi” kapsamında çiftçilere törenle 182 bin adet çilek fidesi ile aronya ve kivi fidanı dağıttı.
Yalova Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen dağıtım törenine Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, İl Özel İdare Sekreteri Selim Karahan, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Burhan Bitirgiç, Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı, İl Genel Meclisi Üyeleri, İl Müdür Yardımcıları, Altınova, Armutlu, Çınarcık ve Çiftlikköy İlçe Müdürleri, Muhtarlar, teknik personeller ile çiftçiler katıldı.
Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar törende yaptığı konuşmada, “ Biz yerel imkanlarla proje üreten, yerel kaynaklarımıza da projelerimizi sunan birimleriz. İl Özel İdaremiz sağolsunlar bugüne kadar projelerimizi maksimum seviyede desteklediler ve desteklemeye de devam ediyorlar. Üreticilerimiz adına kendilerine teşekkür ediyorum. Geçen hafta Kivi ve çilekle ilgili projemiz olmuştu. Bugün de burada Kivi, Çilek ve Aronya için toplanıyoruz. Bundan sonraki süreçte de Ceviz ve Trabzon Hurması için dağıtım törenimiz olacak.
Bu yıl ilk defa kiviyi projelendirdik ve il özel idaremize sunduk. Bu projedeki amacımız Yalova’da halihazırda 750’nin üzerinde üreticimizle Türkiye üretiminin yarısını üretiyoruz. Diğer illerde de üretim yapan üreticilerimizle de ülkemiz kivi üretiminin yaklaşık % 60’ına hakimiz. Kivide yeni köylerimizi de ilave edip üretimimizi daha da artırmak için projelerimizi hazırladık. Bu vesileyle de kivi havzamızı genişletmeyi hedefliyoruz. Diğer bir projemiz de Aronya. Aronya bir sağlık bitkisi. Bu ürünü de üç yıldır Yalovamızda etkin bir şekilde üretmeye çalışıyoruz. Hatta Aronyanın üzerine bir plast daha ekledik ve Organik Aronya yapıyoruz. Aronyayla ilgili coğrafi işaret almak için de başvurumuzu yaptık.
Diğer bir projemiz, olmazsa olmazımız çilek. Bilindiği üzere çilekle ilgili örnek bir köyümüz var. Sermayecik. Biz bu projelerimizle yeni Sermayecik’ler oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün üreticilerimizle buluşturacağımız bu fide ve fidanların üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel de yaptığı konuşmada; “Yalova yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en küçük ili. Ama Türkiye’nin de ticari merkezinin tam ortasında. Bu yüzden Yalova’mız çok ciddi yapılaşma ve nüfus baskısı altında. Bu da arazi rantını ortaya çıkarıyor. Bizim topraklarımızı korumamızın en önemli yolu üretimimizi güçlendirmek ve üretimi desteklemek. Üretimi artırabilir ve üretimi karlı hale getirebilirsek arazi rantıyla mücadele edebiliriz. Bu yüzden biz Yalova İl Özel İdaresi olarak ve İl genel Meclisi olarak üertimi desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz. Sağ olsun Yalova Tarım Müdürlüğümüz stratejik öneme sahip ürünlerin öne çıkması için çok güzel projeler yapıyor. Biz de bu çalışmalara severek destek oluyoruz.
Biz Özel İdare olarak Yalova’da üretilen önemli ürünlerin daha fazla tanıtılması ve geniş kitlelere ulaşması için 2020 yılı Temmuz ayında Yalova ve Köyleri Tarım, Kültür ve Turizm Festivali yapacağız. Bu vesileyle yerel üretimlerimizi tüm Türkiye ile buluşturma imkanı bulacağız” dedi.
Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç da yaptığı konuşmada, “Dünyada üretmeden kalkınan ülke görmedik duymadık. Kalkınacaksak ve refah düzeyimiz yükselecekse bunun yolu üretimi artırmaktan geçiyor. Bu anlamda Tarım Müdürlüğümüz çok çeşitli projeler hazırlıyor. Bunları da İl Özel İdaremiz memnuniyetle görüyoruz ki destekliyor. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyor, yeni desteklenecek projelerle Yalova’nın ülke üretimine daha fazla katkı sunacağına inanıyorum. Bu projelerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından proje kapsamında 9 çiftçiye 2 bin 920 adet Kivi fidanı, 9 çiftçiye 4 bin 760 adet Aronya fidanı ile 7 çiftçiye 175 bin adet Çilek fidesi törenle dağıtıldı.

YALOVA

14 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:13
  • GÜNEŞ 07:41
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Orman yangınında alevlerin arasında kalan kaplumbağa kurtarıldı
YEREL HABERLER Orman yangınında alevlerin arasında kalan kaplumbağa ...
Freni boşalan kamyonun sürücüsü, faciayı önlemek için canını hiçe saydı
YEREL HABERLER Freni boşalan kamyonun sürücüsü, faciayı önlemek için ...
Yalova UMKE ekibi harekat bölgesine gitti Bayrağı öperek yola çıktılar
YEREL HABERLER Yalova UMKE ekibi harekat bölgesine gitti Bayrağı ...
İMES OSB’de hedef 2023 10 bin kişi istihdam edilecek
YEREL HABERLER İMES OSB’de hedef 2023 10 bin kişi istihdam edilecek
Kumarhaneye dönüştürülen kahvehaneye baskın
YEREL HABERLER Kumarhaneye dönüştürülen kahvehaneye baskın
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X