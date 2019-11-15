Firari ormanda saklanırken yakalandı

Uyuşturucu satmak ve diğer bazı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan N.G. (51) adlı şahıs, Yalova’nın Çınarcık ilçesi ve Esenköy beldesi jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla Çınarcık’ta ormanlık alanda yakalandı.

Çınarcık Jandarma Komutanlığı çeşitli suçlardan araması olan firari N.G’nin Çınarcık ilçesinde olduğu yönünde gelen bir istihbarattan yola çıkarak çalışmalara başladı. Esenköy beldesi jandarma ekipleri ile birlikte koordineli olarak sürdürülen çalışmalarda Mobese kameralarından da faydalanıldı. Kısa süre içerisinde şahsın izini bulan ekipler N.G. adlı firarinin Çınarcık ile Esenköy arasındaki ormanlık bir alanda saklandığını tespit etti. Ardından düğmeye basan ekipler operasyon düzenledi. Ormanlık alanda uykuda yakalanan N.G, Çınarcık Jandarma Komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YALOVA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:14

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