Harp filosu eski komutanı Atlas, son yolculuğuna uğurlandı İran limanında kalp krizi geçiren denizci için Yalova’da tören Recep Tayyip Erdoğan’ın da danışmanlığını yapmıştı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski Harp Filosu Personel Komutanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde danışmanı Necdet Atlas, İran’da geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Atlas memleketi Yalova’da son yolculuğuna uğurlandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında birçok kademede görev yapan ve en son Harp Filosu Personel Komutanlığı görevini yürüten Albay Necdet Atlas, 1997 yılında emekli oldu. Bir süre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde danışmanlığını da yapan Atlas, ardından uzun yol gemi kaptanı olarak çalışmaya başladı. Çalıştığı gemi İran’da bir limana yük boşaltırken kalp krizi geçiren Atlas, 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türkiye’ye getirilen Necdet Atlas’ın na'şı memleketi Yalova’da cuma namazını müteakip Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

YALOVA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:14

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