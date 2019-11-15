Yalova Efe Boks Kulübü’nden anlamlı hareket

Yalova’da faaliyet gösteren Efe Boks Kulübü, yeni kurulmasına karşın aldığı başarılarla dikkat çekerken, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Kulüp yönetimi aldığı karar doğrultusunda şehit, gazi ve engelli ailelerin çocuklarına ücretsiz olarak boks eğitimi vermeye başladı.

İlk olarak 2017 yılındaki Türkiye Şampiyonası’nda Yalova Efe Boks Kulübü’nden Muratcan Kargın şampiyonluk elde ederken, Fırat Altay ve Ferdi Altun ise Türkiye üçüncüsü olmuştu. 2019 yılında Gümüşhane’de yapılan Türkiye Şampiyonası’nda ise Murat Kargın yine kürsüye çıkarak Türkiye üçüncülüğü elde etti. Yalova Efe Boks Kulübü, şampiyonalarda ki başarılarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Kulüp Kenan Öztürk, şehit ve gazi yakınları ile engelli ailelerine ücretsiz boks eğitimi verdiklerini söyledi.

YALOVA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:14

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