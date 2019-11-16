Hersek Lagünü ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

YALOVA´nın Altınova ilçesinde, bazı kuş türlerinin sonbahar ve kış aylarını geçirmesi nedeniyle 'Kuş Oteli' olarak bilinen Hersek Lagünü, bu yıl da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Kuşlara ev sahipliği yaptığı için Osmangazi Köprüsü projesinde değişikliğe gidilip, köprüye kavis verilen Hersek Lagünü, bugünlerde, en kalabalık dönemini yaşıyor. Kasım ayı itibariyle şu anda 221 kuş çeşidinin konakladığı lagünde, Haziran ayında göç eden flamingolar da geri döndü. Flamingolar renkli görüntüler oluşturdu.

Şu ana kadar bin civarında flamingonun konakladığı Hersek Lagünü'nde bu rakam her geçen gün artıyor. Lagünün, bu yıl yapılan kuş gözlem kuleleri ile de özellikle doğaseverler ve fotoğrafçılar için çok önemli bir yer haline gelmesi hedefleniyor. Türkiye´nin tek tapulu gölü olan Hersek Lagünü'nde kuş görüntüleri meraklılarını bölgeye çağırıyor.



YALOVA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:52

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.