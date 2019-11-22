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Yalova Belediyesi’ne 215 milyon bütçe

İHA

Yalova Belediye'sinin 2020 yılı bütçesi netleşti. Riyasetin 240 milyon TL'lik bütçe talebine, Yalova Belediye Meclisi, komisyondan gelen 215 milyon 743 bin TL'lik hali ile onay verdi. Bu esnada cenaze hizmetlerine yönelik bütçede yapılan kısıtlama ise ciddi tartışmaların yaşandı.

Yalova Belediyesi’ne 215 milyon bütçe

Yalova Belediye’sinin 2020 yılı bütçesi netleşti. Riyasetin 240 milyon TL’lik bütçe talebine, Yalova Belediye Meclisi, komisyondan gelen 215 milyon 743 bin TL’lik hali ile onay verdi. Bu esnada cenaze hizmetlerine yönelik bütçede yapılan kısıtlama ise ciddi tartışmaların yaşandı.
Yalova Belediyesi’nin 2020 yılı malî bütçesi mecliste onaylandı. Yaklaşık 13 gün boyunca çalışan Plan ve Bütçe Komisyonu teklifini meclise sundu. Riyaset, meclisten 240 milyon TL’lik bütçe istemişti. Ancak Plan ve Bütçe Komisyonu birçok müdürlüğün bütçesinde kısıtlamaya giderek 215 milyon 743 bin TL’lik bir bütçe teklifini meclise sundu.
Plan ve Bütçe Komisyonunun sunduğu teklifteki 5 maddeye ise CHP’li komisyon üyeleri şerh koydu. Bu maddelerden birisi olan cenaze hizmetleri için istenen 1 milyon 600 bin TL’lik bütçe talebinin 600 bin TL’ye indirilmesi konusu ise uzun tartışmaların yaşanmasına sebep oldu. Bu konuda söz alan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Uğur Daban, “Pideden yemeğe çıkılmasını anlayamadığımız için böyle bir kısıtlamaya gittik. Meclis komisyonunda şerh konan konuları çok değerlendirdik. Belediyemiz gerçekten cenaze hizmetleri anlamında halkımız büyük bir hizmet veriyor. Cenazeyi defin esnasında gelen vatandaşlara ikramda ki bu bolluğun belediyenin borç içerisinde olduğu bu zaman uygun olmadığını düşünüyorum. Elbette bir alışıla gelmişlik var. Elbette biz o anda vatandaş için kurulan taziye çadırına ve dağıtılan ikramlara karşı değiliz. Bütçede bu anlamda da bir kısıtlama yapmadık. Bu süreçte pideden yemeğe çıkılmasını anlamadık. Zira çıkılan rakam 6 kat üstüydü. 1.68 TL’ye alınan pidenin yemek ikramına çevrilmesi ile 11.95 TL’ye yükselmesine biz kısıtlama yaptık. Dar zamanlarda 2’den 12’ye çıkarsanız halk bunun hesabını bize sorar” dedi.
“Biz kaynak bulup devam edeceğiz”
Daban’ın ardından söz alan Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ise, “Ben başarılı bir bütçe süreci gerçekleştiren Plan ve Bütçe Komisyonumuza teşekkür ediyorum. 5 konuda bizim CHP’li üyelerimiz alınan karara şerh koydu. Mezarlık Hizmetleri Müdürlüğü’nde yıllık 1 milyon 550 bin TL olan taziye çadırları ve cenazeye gelenlere ikramlardan oluşan bütçemizin 600 bin TL’ye indirilmesine bir anlam veremedik. Burada 2014 yılından sonra başlanan bu uygulamamız ve hizmetimiz kısıtlanmak isteniyor. Biz bu maddeye şerh koyduk. Evet bizim cenaze ikramlarını yapacak kadar paramız vardır. Siz kısıtlamaya gitseniz de biz yine bir yerden para bulup bu hizmette kısıntıya ve aksamaya yol açmayacağız” şeklinde cevap verdi.
“Canınızı yakarım”
Bu esnada belediyenin birliklere yaptığı ödemelerin yer aldığı 4 milyon TL’lik talebin 2 milyon TL’ye düşürülmesine ise YASKİ Başkanı ve MHP Belediye Meclisi üyesi olan Adnan Kırtay tepki gösterdi. Meclise, “Hepinizin canını yakarım” diye seslenen Kırtay ise, “Benim canımı yakanın canını yakarım. Ağabey kardeş hiç fark etmez. Ben paramın peşindeyim. 7 aylık YASKİ Başkanıyım. Ben bir cenaze teslim aldım. Bu cenazeyi kaldırmaya çalışıyorum. Geldiğim günden beri beni bir kez olsun boş çevirmeyen Vefa ve Halit başkanlarıma da teşekkür ederim. Ben 4 milyonluk talebe 2 milyonluk pay ayrılmasını kesinlikle kabul etmiyorum. Kimin canı yanacaksa yansın. Ben 500 bin TL aylık ödeme beklerken, bu tabloda 260 bin TL aylık ödeme alacağım” dedi.
Bütçede en büyük payı 41 milyon 249 bin TL’lik payla Fen İşleri Müdürlüğü alırken onu 30 bin 741 TL ile Temizlik İşleri Müdürlüğü izledi. Bütçede giderler kalemindeki en büyük gider kaleminde ise 54 milyon 173 bin TL ile personel giderleri yer aldı.
Ardından oluşturulan denk bütçe meclisin onayına sunuldu. Meclis Yalova Belediyesi 2020 yılı bütçesini Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen 215 milyon 743 bin TL’lik haliyle oy birliğiyle kabul etti.

YALOVA

22 Kasım 2019 Cuma

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