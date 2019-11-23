Muharrem İnce iddiaları yanıtlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Muharrem İnce iddiaları yanıtlayacak

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la CHP Genel Başkanlığı için görüştüğü iddia edilen CHP'li Muharrem İnce, "İspatlasınlar kendimi Taksim Meydanında yakarım" demişti. İnce, yarın saat 13.00'te Yalova'nın Elmalık köyündeki evinde bir basın toplantısı ile soruları cevaplayacak.

Muharrem İnce iddiaları yanıtlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la CHP Genel Başkanlığı için görüştüğü iddia edilen CHP’li Muharrem İnce, “İspatlasınlar kendimi Taksim Meydanında yakarım” demişti. İnce, yarın saat 13.00’te Yalova’nın Elmalık köyündeki evinde bir basın toplantısı ile soruları cevaplayacak.
CHP içerisinden bir ismin CHP Genel Başkanlığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la sarayda başbaşa görüştüğü iddiası ortaya atılmıştı. İddiayı ortaya atan gazeteci daha sonra bu ismin CHP’li Muharrem İnce olduğunu açıkladı. İnce ise bu iddiaları yalanlayarak, “Bu iddiayı kanıtlasınlar kendimi Taksim Meydanında yakarım” demişti. İnce, son olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. İnce Tweet’inde şu sözlere yer verdi: “24 Kasım 2019 Pazar günü saat 13.00’te Yalova Merkez Elmalık Köyündeki evimde sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek için isteyen gazetecinin istediği soruyu sorabileceği basın toplantısı düzenleyeceğim”.

YALOVA

23 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:51
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem
Yalova Belediyesi’ne 215 milyon bütçe
YEREL HABERLER Yalova Belediyesi’ne 215 milyon bütçe
Yalova’da telefon operasyonu
YEREL HABERLER Yalova’da telefon operasyonu
2 dev projeye yerinde inceleme
YEREL HABERLER 2 dev projeye yerinde inceleme
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X