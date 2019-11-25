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Harçlıklarını Mehmetçik Vakfı’na bağışladılar Yalovalı öğrencilerden örnek davranış

İHA

Yalova merkezinde eğitim ve öğretim veren Atatürk İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri, öğretmenlerine çiçek almak yerine topladıkları parayı Mehmetçik Vakfına bağışlayarak örnek bir davranış ortaya koydular.

Harçlıklarını Mehmetçik Vakfı’na bağışladılar Yalovalı öğrencilerden örnek davranış

Yalova merkezinde eğitim ve öğretim veren Atatürk İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri, öğretmenlerine çiçek almak yerine topladıkları parayı Mehmetçik Vakfına bağışlayarak örnek bir davranış ortaya koydular.
Öğretmenler Günü Yalova’da da kutlandı. Atatürk İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri ise örnek sayılacak bir uygulama ile Öğretmenler Günü’nü kutladılar. Bu Öğretmenler Gününde öğretmenlerine çiçek almak yerine paralarını toplayan öğrenciler, bu parayı PTT’ye giderek Mehmetçik Vakfı’na bağışladılar. Öğretmenleri Nazan Yiğit’in kendilerine bu fikri verdiğini belirten öğrenciler, “Öğretmenimiz bu Öğretmenler Gününde bana hediye almayın, onun yerine Mehmetçik Vakfına bağışta bulunalım dedi. Bizde bundan çok mutlu olduk. Tüm arkadaşlarımız paralarımızı toplayıp vakfa bağışladık” dediler.
Öğretmenler Gününü’nde öğrencilerinin çiçek vermediği ama sarılarak ve elini öperek kutladığı Nazan Yiğit ise, “Yavrularımla gurur duydum. Örnek bir davranış sergilediler. Onları yürekten kutluyorum. Bu yaptıkları davranış bugüne kadar bana verilen en güzel Öğretmenler Günü hediyesi oldu” dedi.

YALOVA

25 Kasım 2019 Pazartesi

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