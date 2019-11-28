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Beşiktaş Tersanesi Yunanistan’da ofis açtı

İHA

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Beşiktaş Tersanesi, resmi internet sitesi aracılığı ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir ofis açtıklarını duyurdu. Tersane, bu sayede dünyaya açılmayı hedefliyor.

Beşiktaş Tersanesi Yunanistan’da ofis açtı

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Beşiktaş Tersanesi, resmi internet sitesi aracılığı ile Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir ofis açtıklarını duyurdu. Tersane, bu sayede dünyaya açılmayı hedefliyor.
Kuruluşundan bu yana bin 500’ün üzerinde gemiye bakım, onarım ve havuzlama hizmeti veren Beşiktaş Tersanesi dünyaya açılıyor. Atina'da bir ofis açan Beşiktaş Tersanesi, açılışını birçok ülkeden gelen davetlilerin katıldığı bir törenle gerçekleştirdi. Firma, yeni ofis açılışını resmi internet sitesi kanalıyla da duyurdu. Yapılan açıklamada, “Beşiktaş tersane olarak 21 Kasımda Atina ofisi açılışını kutladık. Önde gelen nakliyat şirketlerinden 150 misafiri Alimos'daki yeni ofisimize kokteyl ile ağırladık. Kuruluşundan bu yana Beşiktaş Tersanesi bin 500’ün üzerinde gemi bakım, onarım ve havuzlama gerçekleştirmiştir. Çalışan mutluluğu, iş güvenliği ve zamanında proje teslimi sayesinde tersanemiz dünyanın önde gelen denizcilik firmalarının ilk tercihi olmaya devam etmektedir. Maersk Tankers (Danimarka), Centrofin (Yunanistan), Motia (İtalya), Laeisz (Almanya), Celsius (Danimarka) ve BWHafnia (Singapur) tersanemizi sürekli ziyaret eden firmalar arasındadır. Çalışanlarımızın ve alt yüklenicilerimizin desteğiyle Dünya’nın önde gelen bakım ve onarım tersanesi olma iddiamızı yıllar boyunca sürdüreceğimize inancımız tamdır” denildi.

YALOVA

28 Kasım 2019 Perşembe

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