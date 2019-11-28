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Yalova’da açılan Antikacı zamanda yolculuğa çıkartıyor “Antikalar tekrar değer görmeye başladı”

İHA

Yalova'nın Şehit Ömer Faydalı Bulvarı üzerinde bulunan antikacı, gezenleri adeta zamanda yolculuğa çıkartıyor. İşletme sahibi Okan Özdemir, "Antikalar tekrar değer görmeye başladı" dedi.

Yalova’da açılan Antikacı zamanda yolculuğa çıkartıyor “Antikalar tekrar değer görmeye başladı”

Yalova’nın Şehit Ömer Faydalı Bulvarı üzerinde bulunan antikacı, gezenleri adeta zamanda yolculuğa çıkartıyor. İşletme sahibi Okan Özdemir, “Antikalar tekrar değer görmeye başladı” dedi.
Yalova’da hizmete giren ve değişik yıllara ait çok sayıda antika eşyanın satışa sunulduğu mekan vatandaşlardan büyük rağbet görüyor. Gaz lambasından eski televizyonlara, radyolardan gramofonlara kadar birçok malzemenin yer aldığı işletme müşterilerini adeta zamanda bir yolculuğa çıkartıyor. İlk eski eşyaları toplayarak bu işe başladığını dile getiren işletmeci Okan Özdemir, zamanla bunları satışa sunmak için böyle bir yer açtığının altını çizdi. Antika ve eski eşyalara vatandaşların ilgisinin son yıllarda bir hayli arttığını belirten Özdemir, “Eski eşyalar ve antikalar bir tutkudur. Ben de bu tutkudan yola çıkarak bu işe başladım. Vatandaşlar buraya gelip evlerinde dekor olarak bulunduracakları birçok eşyayı alıyorlar. Buradaki birçok eşyayı arayarak bulmak çok zor. Antikalar tekrar değer görmeye başladı” dedi.
Kömürlü radyolar ilgi görüyor
1927 yılında piyasaya çıkan ve ülkemizde de 193536’lı yıllarda ilk radyo yayının başladığı yıllarda kullanılmaya başlayan kömürlü radyolar, o dönemlerin tek ve en önemli iletişim cihazıydı. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte kullanımdan düşen radyolar şimdi antikacıların raflarını süslüyor. Antikacıda en çok ilgi gören ürünlerden birisi de bu radyolar. Vatandaşlar adeta tarih kokan ve bulundukları dönemlerin önemli gelişmelerini halka duyuran bu radyoları evlerinde bulundurmak için adeta bir birleriyle yarışıyorlar.
Antikacıda ilgi gören bir diğer şey de eski televizyonlar. 196070’li yıllarda ülkemizde gerçekleştirilmeye başlanan televizyon yayınları her evin başköşesine kurulan bu elektronik aletin egemenliğini ilan ettiği yıllar olarak tarihe geçti. O günden sonra hızla gelişen televizyon teknolojisi ile siyahbeyaz televizyonlar yerini daha ileri teknoloji aletlere bıraktı. Antikacı da o ilk çıkan televizyonlar da bir sonraki nesil olan ilk renkli televizyonlarla yan yana alıcısını bekliyor. Bu televizyonları da nostalji için alanlar olduğuna dikkat çeken Okan Özdemir, “Özellikle o yılları bilenler ve yaşayanlar bu televizyonlara daha fazla rağbet gösteriyor. O yıllara geri dönmek ve nostalji yaşamak için evlerinin bir köşesine bu eski televizyonları oturtan, hatta üzerine el oyası örtüler koyanlar bile var” dedi.

YALOVA

28 Kasım 2019 Perşembe

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