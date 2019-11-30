Yalova Üniversitesi’nde ilginç tartışma Rektör, öğretim görevlisini salondan çıkardı

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Ebu Bekir Sifil ile Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci bir konferans esnasında öğrencilerin önünde tartıştı. Bir öğrenci, cep telefonu ile çektiği görüntüyü sosyal medyada paylaşınca tıklanma rekoru kırdı.

Yalova Üniversitesi’nin 2 gün önce düzenlediği kulüpler birliği toplantısında konuşan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ile aynı üniversitedeki İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan ilahiyatçı Ebubekir Sifil arasında sözlü tartışma yaşandı. Rektör, öğretim görevlisinden salondan dışarı çıkmasını istedi. Olay bir gün sonra sosyal medyaya düştü.

Edinilen bilgiye göre, Osmanlı Medeniyet Kulübü Danışmanı Sifil, konuşma sırasında söz alarak, rektörlüğün okuldaki kulüplere gerekli yardımı yapmadığı konusunda eleştirilerde bulundu. Sifil, rektörün "dışarı çıkın" demesi ile salonu terk etti.

Bu sırada kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan videoda Cebeci, Sifil’e “Hadsiz bir insansın” dedi. Sifil, bunun üzerine “İnsanlarla nasıl bir ilişki kuracağıma karar veremezsiniz” deyince rektör Suat Cebeci, “O zaman haddini bil. Haddini bil terk et burayı. Hadsiz bir insansınız. Aynı şeyi bana yapıyorsunuz. Burayı bozdunuz. Lütfen mikrofonu bırakıp burayı terk ediniz" dediği iddia edildi.

YALOVA 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:29

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