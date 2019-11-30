Marmara'daki fırtına feribot seferlerini vurdu Fırtınaya deniz ortasında yakalanan arabalı feribottaki zor anlar kameraya yansıdı

EskihisarTopçular seferini yapan arabalı feribot dün akşam saatlerinde denizin ortasında fırtınaya yakalandı. Feribottaki yolcular araçlarından dışarıya çıkamazken feribottaki zor anlar kameraya yansıdı.

Marmara Denizinde dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan fırtına akşam üzeri etkisini arttırdı. Bazı seferler iptal olurken Eskihisar Topçular arasında deniz ulaşımını sağlayan arabalı feribot denizin ortasında fırtınaya yakalandı.

Feribottaki yolcuların bazıları araçlarından dışarıya çıkamazken bazıları da dalgalar yüzünden kafeterya kısmına sığınmak zorunda kaldı. Feribotun üzerine kadar çıkan dev dalgalar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Karanlıkta ilerleyen feribotun üzerine kadar çıkan dev dalgalar araçların bulunduğu alana kadar geldi. 15 dakika gecikmeli olarak iskeleye yanaşan feribotta zor anlar yaşayan yolcular kıyıya çıkınca rahat bir nefes aldı.

YALOVA 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:29

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