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Yalova ile Sabiha Gökçe Havaalanı arasındaki ulaşımı YATUB çözecek

İHA

Yalova İli Turizm Birliği (YATUB) olağan toplantısı İl Özel İdaresi Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi. Toplantıda kangrene dönüşen YalovaSabiha Gökçen Hava Limanı arasındaki ulaşım sorununun YATUB bünyesinde kurulacak bir şirket kanalıyla çözümüne karar verildi.
YATUB olağan toplantısı Termal Belediye Başkanı Sinan Acar başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya birlik üyesi belediyelerin başkanları ve ilgili kurum ve STK’larla turizm acentelerinin yetkilileri de katıldı. Birlik 2 maddelik bir gündemi görüştü. Gündemin en önemli maddesi tüzükte ki bazı maddelerde değişikliğe gidilmesi oldu. Birlik üyelerine uzun süredir kangrene dönüşen YalovaSabiha Gökçen Hava Limanı arasındaki ulaşım sorununun çözülmesi amacıyla atacağı adım nedeniyle bu tüzük değişikliğine gidilmesi gereği olduğunu açıklayan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim Karahan, “Hava limanından taşıma yapma yetkisi sadece Bursa, İstanbul ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerine verilmiş. Yalova’ya da bu teklif gelmiş ama maalesef değerlendirilmemiş. Şimdi de YalovaSabiha Gökçen Hava Limanı arasındaki ulaşım sorunu yaşıyoruz. Bu sorunu aşmak için hava limanı yöneticileri ile görüştük. Sorunun YATUB bünyesinde bir şirket kurulması ile aşılabileceğini bize ilettiler. Biz de bu nedenle tüzükte değişikliğe gitmek zorundayız. Tüzüğün 4, 7, 8 ve 11. maddelerinde yapılacak düzenlemelerle YATUB’un servis taşımacılığı yapabilmesinin önü açılacak. Bunun için YATUB bünyesinde bir şirket kurulacak ve bu şirket de taşımacılık yapacak” dedi.
YTSO adına ise yönetim kurulu üyesi Hakan Gencer söz aldı. Gencer de süreç ve üretilen çözümün Yalova’ya yansımaları hakkında bilgiler verdi. Gencer, “Yalova’dan Sabiha Gökçen’e gitmek ve oradan da Yalova’ya gelmek çok büyük bir sorun. Bu konuda yetkisi olan 3 büyük şehir belediyesi var. Yalova maalesef verilen şansı kullanmamış. Sabiha Gökçen’den Yalova’ya gelmek adete bir çile. Bu durum da turizm şehri olan Yalova’ya yakışmıyor. Biz YATUB bünyesinde kurulacak olan bir iktisadi işletme ile bu sorunun aşılacak olmasını destekliyoruz” diye konuştu.
Yapılan oylamada YATUB bünyesinde bir iktisadi işletme kurulması oy birliği ile kabul edildi. Ardından söz alan YATUB Başkanı Sinan Acar ise Ocak ayında düzenlenecek olan olağanüstü toplantı ile şirketin resmen kurulacağını dile getirdi.
Birliğe 2 milyon TL bütçe
YATUB gündeminde yer alan 2020 bütçesini de görüşerek karara bağladı. Meclisten 2 milyon TL bütçe talebinde bulunan birlik yönetiminin bu talebi ise oy birliği ile kabul edildi. Birliğin 2 milyonluk bütçe talebinde yer alan kalemler de tek tek okunarak meclis üyeleri bilgilendirildi.

YALOVA

30 Kasım 2019 Cumartesi

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