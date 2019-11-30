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Yalova Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri: Rektöre algı operasyonu yapılıyor

DHA

YALOVA Üniversitesi'nde, Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci ve Doç. Dr. Ebubekir Sifil arasında yaşanan polemikle ilgili açıklama yapan Yalova Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri, Prof. Dr. Suat Cebeci'ye karşı algı operasyonu yapıldığını savundu.

YALOVA Üniversitesi'nde, Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci ve Doç. Dr. Ebubekir Sifil arasında yaşanan polemikle ilgili açıklama yapan Yalova Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri, Prof. Dr. Suat Cebeci'ye karşı algı operasyonu yapıldığını savundu.
Yalova Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Suat Cebeci, Kulüpler Birliği Toplantısı'nda geçen Perşembe günü aynı üniversitede görevli öğretim üyesi Doç. Dr. Ebubekir Sifil'e 'Haddini bil, derhal lütfen dışarı çık' dedi. Bunun üzerine Doç. Dr. Sifil salondan ayrılırken o anlar cep telefonuna kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin tepki çekmesi üzerine açıklama yapan Doç. Dr. Sifil, "Tamamen bilgim ve iradem dışında oluşan ve giderek artan tepkilerin şu an geldiği nokta endişe vericidir. Özellikle kimi paylaşımlarda hakaret içeren ifadelerin yer almasının tasvip ettiğim bir durum olmadığının özellikle bilinmesini isterim. Ne yaşanmış olursa olsun bu paylaşımların muhatabı, mensubu bulunduğum üniversitenin rektörüdür ve kendisine yönelik bu tarz ifadelerin kullanıldığını görmek hem kendisi adına hem de üniversitemiz ve ilim dünyası adına üzüntü vericidir" ifadelerine yer verdi.
'PROF. DR. CEBECİ, DOÇ. DR. SİFİL'İ DİNLEMİŞTİR'
Konu ile ilgili Yalova Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri adına yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi: 
"T.C. Yalova Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) bünyesinde faaliyetlerini yürüten öğrenci kulüplerine yönelik geçtiğimiz Perşembe günü saat 15:00´te yapılan toplantıya tüm kulüp başkanları ve danışmanları davet edilmiş olup bu toplantı Rektörlük Toplantı Salonu´nda gerçekleştirilmiştir. Prof.Dr. Suat Cebeci, açılış konuşmasını gerçekleştirdikten sonra öğrencilere ve danışmanlara söz hakkı verilerek hem isteklerin hem de varsa yaşanan sıkıntıların açıklıkla dile getirilmesinin yolu açılmıştır. Sosyal medya hesaplarında oluşturulmaya çalışılan algının başlangıç noktası da burasıdır. Söz alan bir öğrenci kulübü başkanı, konuşmasına başlayacağı sırada Osmanlı Medeniyeti Kulübü´nün danışmanı sıfatıyla toplantıda yer alan Doç.Dr. Ebubekir Sifil araya girerek kendisinin konuşmak istediğini dile getirmiştir. Ancak kendisi, söz hakkını saygıyla iade etmek isteyen öğrencinin bu talebini de geri çevirmiştir. Bahsi geçen öğrenci kulübü başkanının isteklerini sonuna kadar dinleyen, sorularını cevaplayan Prof.Dr. Suat Cebeci daha sonra Doç.Dr. Ebubekir Sifil´i dinlemiştir. Kulüp bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklerde 'hiçbir yardım alınamadığı ve destek görülmediği', üsluba fazla dikkat edilmeden dile getirilmesine rağmen, Prof.Dr. Suat Cebeci etkinlikler ile ilgili düzenlenmesi gereken evrakı sakinlikle hatırlatmış ve bunların onay süreci hakkında bilgilendirme yapmıştır" denildi.
'PROF. DR. CEBECİ'YE KARŞI YÜRÜTÜLEN ALGI OPERASYONUNUN KARŞISINDAYIZ'
Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:
"Gerekli bilgilendirilmenin yapılmasına rağmen, yaklaşık 150 kişinin bulunduğu ve çoğunluğunun öğrencilerden oluştuğu bir ortamda, Doç.Dr. Ebubekir Sifil üslubuna yine dikkat etmeden `Teessüf ederim´ şeklinde karşılık vermiştir. Bizler bir akademisyenin başka bir akademisyene `yazıklar olsun´ anlamına gelen bu ifadeyi kullanmasını kesinlikle tasvip etmemekteyiz. Rektör Prof.Dr. Suat Cebeci ise sakinliğini koruyarak konunun uzamaması için öğrencileri dinlemek istediğini, dilerse kendisiyle bilahare görüşebileceğini iletmiştir. Ancak, bu sakin yaklaşıma bile sinirlenerek `Bir öğrenciyi 10 dakika dinlediniz, beni de dinlemek zorundasınız´ şeklinde cevap verilmiştir. Biz öğrenciler olarak toplantının amacına uygun olmayan bu yaklaşımı hiçbir şekilde hoş görmediğimizi belirtmek isteriz. Rektör Prof.Dr. Suat Cebeci bu tavra istinaden; öğrenci kulüplerine yönelik olarak yapılan bu toplantının ana teması olan `öğrenciler´den uzaklaştırma çabalarına karşı koymuştur. Bu dik duruşunu `Ya sözü öğrencilerimize bırakın ya da bu toplantıdan ayrılın´ diyerek pekiştirmiştir. Tüm yaşananlar sonucunda, toplantı salonunu terk ederken yukarıda bahsi geçen ve danışmanlığını da Doç.Dr. Ebubekir Sifil´in yaptığı öğrenci kulübünün başkanı olan öğrenci, Rektör Prof.Dr. Suat Cebeci´ye herkesin duyabileceği bir şekilde `Terbiyesizsiniz´ diyerek hakaret etmiştir. Son olarak; olaydan bir gün sonra, olayın tamamını içermeyen görüntüler ile, çeşitli sosyal medya hesaplarında oluşturulmaya çalışılan algının böyle bir açıklamaya ihtiyaç duyduğu aşikardır. Bizler o gün yaşananların en bağımsız şahitleri olarak, Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci´ye karşı yürütülen bu algı operasyonunun karşısında ve bizlerin yanında olan hocamızın yanındayız."
Öte yandan Yalova Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri, 2 Aralık Pazartesi günü saat 13.00´te Rektörlük binası önünde basın açıklaması yapacağını duyurdu.

YALOVA

30 Kasım 2019 Cumartesi

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