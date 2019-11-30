Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 10. haftasında düşme potasında yer alan Yalova VİP sahasında Bosna 34’e 11 sayı farkla 6958 yenildi.
Salon: 90. Yıl Spor
Hakemler: Ömer Kalaydın, Alihan Civelek, Recep Gürkan Özkan
Yalova VIP: Merve Usal x 9, Betül Kalfalı x 10, Gözde Yürük x 8, Nazlıcan Ölçek xx 16, Corinne Costa x 4, Beylem İlba x, Burcudeniz Balkır x, Ceren Çetin x, Merve Alkış x 4, İrem Beriş x 7
Bosna 34: Jkyra Brown xxx 26, Saynur Tozlu x 7, İlknur Çınar x 3, Dilek Dedeoğlu xxx 22, Özge Bilgin x, Aleyna Serçe x, Özlem Yenidünya x 9, Egesu Kurtyemez x, Ecem Erk x, Berfin Vuslat Filiz x, Deniz Boz x 2
1. Periyot: 1320 (Bosna lehine)
Devre: 2334 (Bosna lehine)
3. Periyot: 4553 (Bosna lehine)
5 Faul: Corinne Costa (Yalova VIP), Özlem Yenidünya (Bosna 34)
YALOVA
30 Kasım 2019 Cumartesi
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