Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yalova Üniversitesi Rektörü Cebeci: “Bana karşı bir algı operasyonu yapıldı” “10 saniye önü ve ...

İHA

Yalova Üniversitesi Rektörü Suat Cebeci, İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ebubekir Sifil ile yaşadığı tartışma ile ilgili konuştu. Cebeci, "Bu görüntü kırpılarak verilmiş. 10 saniye önü ve sonunu da gösterseler neden böyle konuştuğumu görecekler" dedi.

Yalova Üniversitesi Rektörü Suat Cebeci, İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ebubekir Sifil ile yaşadığı tartışma ile ilgili konuştu. Cebeci, “Bu görüntü kırpılarak verilmiş. 10 saniye önü ve sonunu da gösterseler neden böyle konuştuğumu görecekler” dedi.
Rektör Suat Cebeci, üniversitede öğrencilerin de katıldığı bir toplantıda İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ebubekir Sifil’i salondan çıkartmış ve bu sırada telefonla çekilen bir video internete düşmüştü. Rektör Cebeci, yaptığı açıklamada bu video ile kendisine bir algı operasyonu yapılmak istendiğini dile getirerek, “Ben öğrencilerimizi faydalı hale getirmek için kulüp yöneticileri ve onların danışmanı olan hocaları konferans salonunda topladım. Onlara motivasyon vermek, hareket kazandırmak için konuşma yaptım. Çok da güzel bir toplantı oldu. Onlara buraya ünlü isimler getirin, bilim, fikir adamları, sporcu ve sanatçılar getirin dedim. Burası canlı bir bilim merkezi olarak ortaya çıksın. Bunları yaparsanız da sonuna kadar destekçileri olacağımızı söyledik. Bu konuşmanın ardından İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ebubekir Sifil söz aldı. Çok güzel bir ortam oluştuğundan, ben hocanın beni destekler mahiyette bir şey konuşacağını umut ediyordum. Hoca, ‘Ben konuşmanızda saydım. 6 defa destek kelimesini kullandınız. Ama biz sizden bir araba istedik vermediniz’ dedi. Ben de bu konuda bir yanlışlık olduğunu kendisine söyledim. Israr edince yanımdaki rektör yardımcısına konuyu sordum. Onlar da yazılı ve sözlü olarak bir taleplerinin olmadığını bana söylediler. Ben yeniden kendisine emin misiniz, dekanla konuştunuz mu diye sorunca bana, ‘Uzatma, vermediler’ diye cevap verdi. Ben de polemiğe niyetli olduğunu görünce, ‘Sonra hallederiz, siz mikrofonu yanınızdaki öğrenciye verin’ dedim. Mikrofonu vermeyip, ‘Öğrenciyi 10 dakika dinlediniz, beni de dinlemek zorundasınız’ dedi. Ben, ‘O halde haddini bilerek konuş. Ya da lütfen dışarı çık’ dedim. Videoda sadece benim tepkim alınmış. Oysa o videonun 10 saniye önü alınsa herkes durumu görecek. Kaldı ki 10 saniye sonrasında da bana hakaret var. Onlar verilmiş olsa bırakın kamuoyunun beni ayıplamasını, onu ayıplayacaklar. Bu görüntüyü kırpıp tamamen benim tepkimi vermişler. Bir rektör neden durup dururken haddini bil desin ki? Bunu iyi kullandılar. İnsanların onurunu ve haysiyetini dikkate almadan bir sürü insan da bize küfür ve hakaret etti. Kamuoyu karşısında bize karşı bir algı operasyonu yapıldı” dedi.

YALOVA

02 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:30
  • GÜNEŞ 08:01
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gönül köprüleri kuruluyor
YEREL HABERLER Gönül köprüleri kuruluyor
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova VIP: 58 - Bosna 34: 69
YEREL HABERLER Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova VIP: 58 - ...
Türkiye Basketbol Ligi: Yalovaspor: 89 - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 87
YEREL HABERLER Türkiye Basketbol Ligi: Yalovaspor: 89 - Balıkesir ...
Yalova Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri: Rektöre algı operasyonu yapılıyor
YEREL HABERLER Yalova Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri: Rektöre algı ...
Yalovalı balıkçılar: "Yunuslar balıkçılığı bitirecek"
YEREL HABERLER Yalovalı balıkçılar: "Yunuslar balıkçılığı bitirecek"
Yalova ile Sabiha Gökçe Havaalanı arasındaki ulaşımı YATUB çözecek
YEREL HABERLER Yalova ile Sabiha Gökçe Havaalanı arasındaki ulaşımı ...
Marmara'daki fırtına feribot seferlerini vurdu Fırtınaya deniz ortasında yakalanan arabalı feribottaki zor anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Marmara'daki fırtına feribot seferlerini ...
Yalova Üniversitesi’nde ilginç tartışma Rektör, öğretim görevlisini salondan çıkardı
YEREL HABERLER Yalova Üniversitesi’nde ilginç tartışma Rektör, ...
Rektörün, öğretim üyesine 'derhal lütfen dışarı çık' demesi tepki topladı
YEREL HABERLER Rektörün, öğretim üyesine 'derhal lütfen dışarı çık' ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X