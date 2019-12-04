Yalova’da çilekte 500 tonluk rekolte

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yalova’da çilekte 500 tonluk rekolte

İHA

Yalova Altınova Sermayecik Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Yalova İl Genel Meclisi Üyesi Resul Çiftçi, yılın son çilek hasadını yaptıklarını söyledi. Çiftçi, yıllık rekoltenin 500 ton olduğu çileğin köylünün yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Yalova’da çilekte 500 tonluk rekolte

Yalova Altınova Sermayecik Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Yalova İl Genel Meclisi Üyesi Resul Çiftçi, yılın son çilek hasadını yaptıklarını söyledi. Çiftçi, yıllık rekoltenin 500 ton olduğu çileğin köylünün yüzünü güldürdüğünü belirtti.
Yılın son çilek hasadının devam ettiğini söyleyen Sermayecik Kalkınma Kooperatifi Başkanı Resul Çiftçi, toplamda yıl boyunca 500 ton rekolte elde etmeyi hedeflediklerini söyledi. Kar yağışına kadar hasadın devam edeceğini söyleyen Çiftçi, son hasattan elde edilen ürünlerin üreticiden kilogram başına çıkış fiyatının 1213 TL olduğunu bildirdi. Çiftçi, “Sermayecikli bu sene de mutlu. 2019’u mutlu kapatıyoruz” dedi.
Altınova’nın çilek üretimiyle meşhur olan Sermayecik köyünde tüm köylülerin çilek üretimiyle yakından ilişkili olduğunu belirten Çiftçi, yıl boyunca 500 tonluk rekolte beklentisi içerisinde olduklarını söyledi. Çiftçi, “Yılın son çilek hasadını yapıyoruz. Hasadımız devam ediyor. Kar yağana kadar da hasat devam eder. Hasadımız oldukça verimli geçiyor. Havaların sıcak gitmesi hasat süresini uzattı. Rekoltemiz 500 ton civarında. Normal bir çilek olsa bir ay hasat yapılıp biter. Bizim ürettiğimiz yediveren çeşidi. Son hasadımızda ortalama kilogramı üreticiden 1213 TL’den satıldı. Dönem dönem arz ve talebe göre fiyatları değişiyor. Biz her zaman iyi bir piyasa yakalıyoruz. Köyümüzde herkes çilekle ilişkili. 30 ana üretici var ancak diğer köylü vatandaşlarımız da bununla uğraşıyor, çalışıyor” diye konuştu.

"Hasat üreticiyi memnun etti"
Bu yıl da çilek üretiminin üreticileri memnun ettiğini söyleyen Çiftçi, “Şu anki hasat üreticimizi memnun etti. Sermayecikli bu sene de mutlu. 2019’u mutlu kapatıyoruz. Çileğin yanında köyümüzde kiraz, ceviz de üretiyoruz. Bizzat orada yaşayan, kendi arazisinde eken biçen kişiler üretim yapıyor. Büyük arazilerimiz de çok yok. İşçi bulmak da bir sıkıntı. Toplanan ürünler için her gün kooperatif olarak İstanbul hallerine araç kaldırıyoruz. Hiç beklemeden satılıyor” dedi.

"Yalova’da üretiliyor ama Yalovalılar yiyemiyor"
En yeni ve kaliteli üretim metotları kullanarak çilekte alınabilecek maksimum verimi aldıklarını söyleyen Çiftçi, ne yazık ki Yalovalıların bu çileği yiyemediğini belirtti. Yalova pazarcıları tarafından fiyatının yüksek bulunduğunu söyleyen Çiftçi, “Çilek bu yıl kilosu 1213 lira civarında satıldı. Yalova ne yazık ki yiyemiyor, çünkü çileğimiz daha yerinde satılıyor” şeklinde konuştu.

YALOVA

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çilekte topraksız üretimle yıllık 200 ton çilek hasadını hedefliyor
YEREL HABERLER Çilekte topraksız üretimle yıllık 200 ton çilek ...
Kelebek etkisi yaptılar
YEREL HABERLER Kelebek etkisi yaptılar
Vekil Akyol spor yatırımlarını inceledi
YEREL HABERLER Vekil Akyol spor yatırımlarını inceledi
Yalova Üniversitesi Rektörü Cebeci: “Bana karşı bir algı operasyonu yapıldı” “10 saniye önü ve sonunu kesmeden verseler neden böyle konuştuğumu görecekler”
YEREL HABERLER Yalova Üniversitesi Rektörü Cebeci: “Bana karşı bir ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X