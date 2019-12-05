Engellilerden Rektör Cebeci’ye tam destek

Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Yeni Yaşam Engelliler Derneği’ni ziyaret eden Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci’ye geçtiğimiz gün yaşanan olayla ilgili engelliler, engelli aileleri ve dernek yöneticilerinden tam destek geldi.

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Yeni Yaşam Engelliler Derneği’ni ziyaret etti. Rektör Cebeci’yi derneğe gelişinde dernek Başkanı Lale Dondurmacı ve dernek yöneticileri karşıladılar. Engellilerin ve engelli ailelerinin Dünya Engelliler Günü’nü kutlayan rektör Cebeci, “Engel bedende değil, düşüncede ve kalptedir” dedi.

Cebeci, “Engelli yavrularımız hayatın gülü, çiçeğidir. Asıl engel zihniyette, düşünce ve duygulardadır. Problem olan sevgi engelli olanlardır. Tahammül edemem engellisi olanlar problem teşkil ederler. Anlayış, kavrayış, benimseme eksikliği bence engeldir. Yoksa engelli dediğimiz bu yavrularımız toplumun değerlileridir. Bu yavrularımız Allah’ın bizlere bir lütfudur. Biz onlar sayesinde sevgiyi öğreniyoruz. Ama insanları sevemeyen, ufacık şeylerden dolayı kini, nefreti toplumun içine yayanlar gerçek engellilerdir” dedi.

“Bizi hedefimizden kimse geri döndüremez”

Geçtiğimiz gün yaşanan olayla ilgili de konuşan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, “Ben bu süreçte aklı selim olan insanlarımızdan çok ciddi destek aldım. Ama eleştiriyi bilmeyen bir takım insanların da hakaret dolu sözlerine maruz kaldık. Bu süreçte onlar da afişe oldular. Biz yolumuza devam ediyoruz. Maksat bizim moralimizi ve motivasyonumuzu bozmaktı. Biz duruşumuzdan, hedeflerimizden ve çalışma azmimizden zere kadar bir şey kaybetmedik. Kimseyle bir problemimiz olmadığı gibi kimseyle uğraşacak hakimiz de yok. Biz toplumda iş birliği, el birliği, gönül birliği yapacağımız herkesle yolumuza devam edeceğiz. Ben daha geçen hafta STK başkanları ile toplantı yaptım. Bu anlamda imkan ve kabiliyetlerimizi nasıl bir araya getiririz bunu konuştuk. Önümüzdeki ayda meslek kuruluşları ile bir araya geleceğiz. Onlarla da bir masa etrafında oturup, toplumumuz için değer üretmenin yollarını arayacağız. Biz bu amaca akademik bir birim olarak ön ayak olmak ve görevimizi yapmak istiyoruz. Bu yoldan bizi çevirmek, motivasyonumuzu düşürmek isteyenler de başarısız olmaya mahkumdur” dedi.

YALOVA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:33

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