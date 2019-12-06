Jandarmadan “sikke” operasyonu

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Yalova Jandarma Alay Komutanlığı, Roma dönemine ait 611 adet sikke ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi ise gözaltına alındı.

İstanbul'da 4 şahsın ellerindeki Roma dönemine ait tarihi eserleri Yalova’da satmak istedikleri istihbaratını alan Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, şahısların eşkâllerini belirleyerek 4 kişiyi takibe aldı. Şahıslarla alıcı şeklinde irtibata geçen ekipler, Yalova’da buluşmak üzere sözleşti. Ekipler, alıcı kılığında 4 kişi ile Yalova il merkezinde buluştu. Şahısların yanlarındaki çantada Roma dönemine ait olduğu belirlenen 611 adet sikke ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

YALOVA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:34

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