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Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalovaspor: 66 - Final Gençlik: 85

İHA

Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalovaspor: 66 - Final Gençlik: 85

Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Semt77 Yalovaspor sahasında Final Gençlik’e ilk yarısını 4631 geride kapattığı karşılaşmada 8566 mağlup oldu.
Bursa ekibinde 31 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle oynayan Marlain Veal yıldızlaşırken ona 18 sayı ve 11 ribauntla takım arkadaşı Abdoulaye Gueye eşlik etti. Yalova ekibinin en skorer ismi ise 22 sayıyla Keshun Sherrill oldu.
90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 3214 üstün kapatan Final Gençlik devreye de 4631 önde girdi. Üçüncü çeyreği 6453’le kapatan Bursa ekibi maçı da 8566 kazandı.

Salon: 90. Yıl
Hakemler: Engin Sarı xx, Ahmet Taner İbin xx, Alican Alıcı xx
Semt77 Yalovaspor: Gurur Baybora x 5, Melih Kapucu xx 10, Onur Sonsırma x 3, Ryan Rhoomes xx 14, Keshun Sherrill xxx 22, Hüseyin Akın Kandemir x 6, Ahmet İlker Tunalı x 3, İlker Er x 1, Eren Beyaz x, Gökhan Edge Demirli x 2
Final Gençlik: Marlain Veal xxxx 31, Serhat Uğur xx 10, Salih Uğuraşan xx 11, Abdoulaye Gueye xxx 18, Hakan Şanlı x 9, Mehmet Zahid Özdemir x, Alparslan Uruk x, Mustafa Kırcalı x, Emirhan Merdin x, Doğancan Tokmak x 4, Ömer Faruk Ermat x 2
1. Periyot: 1432 (Final Gençlik lehine)
Devre: 3146 (Final Gençlik lehine)
3. Periyot: 5364 (Final Gençlik lehine)
5 Faulle çıkan: Onur Sonsırma (Semt77 Yalovaspor)

YALOVA

07 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:35
  • GÜNEŞ 08:06
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  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:08
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