Yalova'da 300 polisin katılımı ile uyuşturucu operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yalova'da 300 polisin katılımı ile uyuşturucu operasyonu

İHA

Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesi'ne 300 polis ve narkotik detektör köpeklerinin katılımı ile hava destekli operasyon düzenlendi. Polisi görünce kaçmaya başlayan uyuşturucu satıcıları ile polis arasında kovalamaca yaşanırken, narkotik köpeği Zeytin zulalanan uyuşturucu maddeyi buldu.

Yalova'da 300 polisin katılımı ile uyuşturucu operasyonu

Yalova’nın Bağlarbaşı Mahallesi’ne 300 polis ve narkotik detektör köpeklerinin katılımı ile hava destekli operasyon düzenlendi. Polisi görünce kaçmaya başlayan uyuşturucu satıcıları ile polis arasında kovalamaca yaşanırken, narkotik köpeği Zeytin zulalanan uyuşturucu maddeyi buldu.
Yalova Emniyet Müdürlüğü, ilde uyuşturucu satışının sıkça yapıldığı ve halk arasında “Roman Mahallesi” olarak adlandırılan Bağlarbaşı Mahallesi’ne operasyon düzenledi. Değişik şubelerden 300 polisin katıldığı operasyonda Toma da kullanıldı. Araçlarla aynı anda mahalleye giren ekipler, mahalleyi ablukaya alarak giriş çıkışları kapattı. Polisi karşılarında gören uyuşturucu satıcıları ile polisler arasında ise kovalamaca yaşandı. Yakalanan uyuşturucu satıcıları gözaltına alındı. Droneların havadan destek verdiği operasyonda detektör köpekler de görev yaptı. Bir evde detektör köpek Zeytin, zulalanan uyuşturucu maddeyi buldu. Operasyon gün boyu sürecek.

YALOVA

12 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:10
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Canlı balık taşıma gemisi törenle denize indirildi
YEREL HABERLER Canlı balık taşıma gemisi törenle denize indirildi
Yalova'da tersanede yangın
YEREL HABERLER Yalova'da tersanede yangın
Tersanede korkutan yangın
YEREL HABERLER Tersanede korkutan yangın
Yalova’dan Mısır’daki tutuklulara mektup gönderdiler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ilan edilişinin 71. yıl dönümünde yaptıkları basın açıklamasıyla, Ortadoğu’da ve Çin’de yaşanan insan hakları ihlallerine son verilmesini istediler
YEREL HABERLER Yalova’dan Mısır’daki tutuklulara mektup ...
Cerrahpaşalılar Altınova’da buluştu
YEREL HABERLER Cerrahpaşalılar Altınova’da buluştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X